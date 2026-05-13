Как сдать теорию с первого раза: советы инструктора и новые правила экзамена на права в 2026 году

В 2026 году кандидаты в водители все также учат 800 вопросов по правилам дорожного движения. Сдать теоретическую часть экзамена с первой попытки можно, но только если осторожно подойти к выбору автошколы.

Как получить максимум информации в процессе обучения вождению и легко выучить все 40 билетов, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала преподаватель теории в автошколе и автоинструктор Виктория Сучкова.

Что изменилось в процедуре сдачи на права в 2026 году

С 28 мая 2026 года на сайте ГИБДД начнет публиковаться федеральный рейтинг автошкол. При его составлении будут учитывать долю выпускников, сдавших экзамен с первого раза, и аварийность по их вине. А в сами программы обучения добавили темы об опасном вождении и правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах.

Обновления коснулись и самого экзамена:

Сократили срок на первую попытку сдачи практики. После 12 мая 2026 года у кандидатов будет всего 60 дней, чтобы сдать практический экзамен после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода;

Добавили новое условие пересдачи теории. Если кандидат не уложится в отведенные полгода на сдачу практики, ему придется заново сдавать теоретический экзамен;

Ввели запрет на использование электроники во время теоретической части экзамена. Если у экзаменуемого обнаружат гаджеты, его результаты аннулируют, а пересдать экзамен разрешат лишь через год. Для контроля во всех аудиториях установят камеры и микрофоны.

А с 1 марта 2027 года запланирован полномасштабный переход на электронные медицинские справки. Данные о медосмотрах по форме 003-в/у будут передавать напрямую из Минздрава в Госавтоинспекцию.

При наличии электронных сведений бумажные справки на экзаменах требовать перестанут. А если заключение о прохождении врачебной комиссии уже есть в ЕГИСЗ (Единой системе здравоохранения), медсправка вообще не потребуется.

Как выбрать автошколу, где не обманут и качественно научат водить машину

Первым делом в автошколах обычно обсуждают количество практических часов.

Минимальный курс подойдет тем, кто уже раньше учился в автошколе, или тем, кто меняет иностранные права на российские.

Также при покупке курсов могут навязать скрытые доплаты, не прописанные в договоре.

А вот некачественное преподавание теории и недокат практических занятий — признаки уже недобросовестного преподавания. Если инструктор с первых занятий не проявляет интереса или повышает голос, лучше сразу попросить поменять его.

Кому подойдет обучение в автошколе онлайн

Проходить обучение теоретической части в автошколах онлайн. Но насколько хорошо в таком формате усваивается информация?

«Учиться лучше, приходя в класс, задавая педагогу вопросы и ведя дискуссию, потому что так информации больше будет усваиваться, нежели если сидеть дома онлайн и тыкать эти билеты, и никакой другой информации не получать», — считает эксперт.

В каком возрасте проще сдать на права

Учиться в автошколе можно с 16 лет и даже сдать экзамен в ГИБДД, но с нотариально заверенным письменным разрешением родителей. Однако сами права выдадут только в день совершеннолетия.

«Чем моложе, тем легче учиться. Это я вам прямо говорю как инструктор со стажем 15 лет. Это прям 100%», — заверила Сучкова.

Чтобы за полтора-два года не растерять навыки, лучше хотя бы раз в месяц брать занятия с инструктором — самостоятельные поездки с родственниками за рулем в этот период запрещены.

Какие документы нужны для поступления в автошколу

Для поступления в автошколу в 2026 году надо подготовить следующие документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Фотографии размером 3×4 см. Обычно требуется 2–4 фотографии;

Медицинское заключение по форме 003-В/у; СНИЛС. Некоторые автошколы запрашивают данные этого документа при поступлении или в процессе обучения. Сведения из СНИЛС нужны для регистрации документа об образовании в федеральном реестре по требованию Рособрнадзора.

Заявление на обучение. Заполняется на месте;

Договор с автошколой.

Для несовершеннолетних потребуется также письменное согласие родителей, а для мужчин призывного возраста — военный билет.

Что касается медицинской справки, некоторые автошколы разрешают предоставить ее в течение первых недель обучения, до начала практической части.

«Самый хороший, самый правильный способ получения медсправки — это заходите на Госуслуги либо на ЕМИАС. Если вы прописаны в Москве — это вообще прекрасно. Записываетесь через любую поликлинику, которая ближайшая к вам, и проходите врачей. Ну и, естественно, платите госпошлину. <…> Можно пойти в платную поликлинику, получить ту же справку, но обязательно нужно взять все чеки, все договоры — ГИБДД будет эту информацию проверять», — рассказала Виктория.

Медсправка действует год — это срок, за который нужно успеть все сдать. Если не вышло, придется делать ее заново.

В какое время года идти учиться водить в автошколу

Учиться водить лучше в прохладное время года.

«Зимой намного опаснее, намного противнее — ужасные погодные условия, гололед, снегопад. Нужно ученику научиться самому банальному — щетки почистить, дворники, отстукивать лед со стекла. Не видно разметку даже», — объяснила автоинструктор.

После сложного зимнего обучения действительно легче и спокойнее в бою — а это очень важно для водителя, только привыкающего к быстрому ритму дорог.

«Люди, которые учатся летом, чаще всего становятся „подснежниками“ — теми, кто зимой не ездит, боится. Поэтому, чем хуже условия погодные во время обучения, тем легче вам будет потом ездить в одиночестве», — уточнила Сучкова.

Кстати, посещение занятий не привязано к прописке. Поэтому зимой можно найти автошколу поближе к месту проживания — так проще будет выбираться из дома в стужу.

Сдавать экзамен тоже возможно в любом ГИБДД страны. Для этого кандидат в водители платит госпошлину, и Госавтоинспекция делает запрос в ту автошколу, где проходило обучение, там дают ответ — и все! Можно сдавать не по прописке.

Механика или автомат: какую коробку передач выбрать

Вечный вопрос: механика или автомат.

«Мальчишки почему-то последнее время выбирают автомат. Девчонки чаще садятся за механическую коробку передач, что неудивительно», — поделилась автоинструктор.

Само обучение стандартизовано. С точки зрения конкретных навыков — умения парковаться или проходить «змейку» — разницы, на чем учиться, почти нет. В автошколе дают одни и те же элементы, будь то механика или автомат. На экзамене в ГИБДД то же самое: перечень упражнений единый для всех.

Разве что минимальное количество часов практики немного отличается. И еще один нюанс: в некоторых местах обучение на автомат стоит дороже.

Обучение на механике сложнее, зато оно дает право управлять автомобилями с любой коробкой передач, дает азы понимания функционирования машины и в целом учит комплексному восприятию дороги.

«Автомат очень сильно расслабляет водителя. Потому что за него машина думает по факту. А механика все-таки любого водителя держит в стимуле, потому что нужно и знаки видеть, и передачи переключать, и замечать, где пешеход пошел. Постоянно в движении водитель находится и морально, и мысленно, и руками, и ногами, то есть все время механика держит в стимуле больше, чем автомат. Автомат все-таки расслабляет. Естественно, на автомате легче ездить», — считает эксперт.

Как сдать теорию с первого раза

Самый рабочий вариант подготовки — постоянно открывать билеты и решать хотя бы по два в день. Так информация и усваивается лучше, и уверенность растет.

«Есть люди сумасшедшие, которые учат прямо по 800 вопросов за раз — это огромная каша, оно того не стоит. Лучше по чуть-чуть, дозированно. И, как обычно, перед сном. Вот вместо телефона открыть ПДД и еще поштудировать», — посоветовала Сучкова.

Но даже хорошую подготовку в день сдачи теории может испортить паника.

«Огромную ошибку делают кандидаты-водители, когда перед дверью, в которой будет проходить экзамен, начинают бешено читать, листать эти билеты. Не надо этого делать, нужно освободить свою голову как минимум, потому что вы уже знаете все вопросы. Поэтому, чтобы сдать наверняка, нужно успокоиться и слопать шоколадку. И настроение прекрасное, и память хорошо работает», — улыбнулась автоинструктор.

Какие знаки вызывают у новичков больше всего проблем

Самые сложные для новичков знаки связаны с остановкой и стоянкой:

«Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» часто путают, хотя у них разные зоны действия и исключения;

Знаки с дополнительными табличками вызывают затруднения: новички не всегда понимают, как интерпретировать комбинации;

Знак парковки в сочетании с другими указателями тоже может запутать.

Чтобы не ошибаться, лучше разбирать реальные дорожные ситуации. Проезжая по городу, проговаривать себе вслух, какие знаки действуют на данном участке и как они влияют на правила движения.

Еще закрепить теорию на практике поможет:

Наблюдение за опытными водителями. Полезно обращать внимание, как они реагируют на знаки, перестраиваются, оценивают дистанцию;

Тренировки в разных условиях. Можно, например, самостоятельно попросить инструктора провести занятия в час пик или на сложных перекрестках;

Записывать вопросы. Все непонятное на уроке лучше разобрать, чтобы не забыть проблемные места, иначе они всплывут в неподходящий момент.

Как в дальнейшем перебороть страх вождения

Многие новички допускают типичную ошибку: они либо вообще не ездят, и тогда страх только растет, либо ездят слишком агрессивно, пытаясь таким образом перебороть себя.

Правильный подход — системный и спокойный — о нем рассказала психолог, психосоматолог и EMDR-терапевт Анастасия Суфиева.

«Начинать нужно с малого. Не с трассы и не с часа пик в городе, а с пустой парковки. Потом — тихая улица, затем — более оживленная. И каждый день немного дальше, но без спешки», — отметила Суфиева.

Так тело и разум привыкнут к новой реальности. Если в один из дней сесть за руль вновь покажется особенно тяжело — есть смысл передохнуть.

«Страх, который игнорируют, становится травмой. Страх, который уважают, становится учителем», — подчеркнула психосоматолог.

Существует также психотерапевтическая техника EMDR, или ДПДГ — десенсибилизация и переработка движением глаз. Изначально она была разработана для работы с травмой, но невероятно эффективна и при тревоге.

«Результат такой: то, что раньше вызывало панику, становится просто информацией. Вы понимаете свой страх, но он теряет эмоциональный заряд. Вы можете сидеть за рулем спокойно, потому что ваша нервная система больше не воспринимает это как угрозу», — пояснила эксперт.

Еще полезно найти себе компанию: не инструктора, а просто человека, с которым комфортно и безопасно.