Ученые выяснили, как известность связана с высоким риском преждевременной смерти

The Guardian: знаменитые певцы умирают раньше, чем их менее именитые коллеги

Ученые заявили, что вокалисты, достигшие высокой степени известности, имеют значительно выше риск преждевременной смерти по сравнению с менее популярными артистами. По данным исследования, знаменитые певцы живут в среднем на 4,6 года меньше своих менее известных коллег. Об этом сообщает The Guardian.

Анализ охватил артистов из США и Европы, выступавших в период с 1950 по 1990 год. В него вошли 324 признанных солиста и ведущих вокалиста, которых сравнили с менее известными музыкантами того же возраста, пола и жанра. Исследователи обнаружили, что популярные исполнители в среднем доживали до 75 лет, в то время как их менее именитые коллеги — до 79.

Сольная карьера опаснее групповой

По данным ученых, солисты находятся в более уязвимом положении: их вероятность умереть в исследуемый период была на 33% выше. Участие в группе, напротив, снижало риск преждевременной смерти примерно на 26%.

«Это вызывает беспокойство, поскольку указывает на то, что известные музыканты действительно подвержены риску преждевременной смерти», — отмечает психолог и старший автор исследования Михаэль Дюфнер.

Исследователи считают, что дело не только в стиле жизни рок-звезд. Алкоголь, наркотики, гастроли — лишь часть картины. Ключевым фактором может быть сама слава, постоянное внимание и эмоциональное давление, которое она создает.

От яркой карьеры — к раннему уходу

За последние десятилетия шоу-бизнес не раз сталкивался с ранними смертями звезд. В 2010-х мир потерял Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Принса, Джорджа Майкла и Кита Флинта — случаи, которые всегда получают повышенное внимание СМИ.

«Но мы не должны забывать и о тех, кто спокойно доживает до старости», — подчеркивает Дюфнер.

Ученые предполагают, что слава опасна из-за ключевых факторов:

постоянное внимание и потеря приватности;

социальная изоляция, несмотря на успех;

высокая конкурентность индустрии;

легкий доступ к алкоголю и наркотикам;

нестабильность графика и отсутствие точек опоры.

Также возможно, что люди с определенными чертами характера — тревожностью, импульсивностью или травмами детства — чаще стремятся к славе и сильнее страдают от ее последствий.

Что могут сделать артисты

Дюфнер считает, что певцам важно регулярно возвращаться домой, проводить время с семьей и друзьями и критически оценивать собственный образ жизни.

Эксперт музыкальной индустрии доктор Салли Энн Гросс отмечает, что современные социальные сети усиливают давление.

«Похоже, что слава токсична. Она способствует изоляции человека», — сказала она.

При этом, по ее словам, даже работающие над условиями индустрии менеджеры и продюсеры не могут полностью защитить артистов от этих рисков.

