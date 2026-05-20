Умер король Карл III: британская пресса ошибочно похоронила монарха

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 643 0

После этого Radio Caroline прекратило вещание на 15 минут.

Британская пресса ошибочно похоронила Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании ошибочно опубликовали новость о смерти короля Карла III

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила в эфире о якобы смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило британское издание The Independent.

После выхода некорректного сообщения вещание было приостановлено примерно на 15 минут. Позже эфир возобновился, а ведущие публично принесли извинения слушателям за произошедшее.

«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем была случайно активирована процедура „Смерть монарха“, которую все британские радиостанции держат наготове», — сказано в сообщении радиостанции.

Глава Radio Caroline Питер Мур также извинился в социальных сетях перед королем и слушателями, подчеркнув, что сообщение было ошибочным.

Карл III взошел на британский престол 8 сентября 2022 года после кончины своей матери, королевы Елизаветы II, которая оставалась на троне рекордные 70 лет и семь месяцев, став самым долго правящим монархом в истории страны. Официальная церемония коронации нового короля прошла 6 мая 2023 года в Лондоне, в стенах Вестминстерского аббатства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака. Он заинтересовался вязанием и намерен освоить это ремесло, рассчитывая, что оно поможет ему справиться с эмоциональной нагрузкой. Некоторые эксперты считают, что представители старшего поколения королевской семьи вряд ли одобрили бы такое увлечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

19:30
Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое
19:20
Придется работать: Чехия ужесточила условия для получения пособий украинскими беженцами
19:15
Собянин: «Достоевская» — один из самых сложных проектов метро
19:13
Прятались в укрытиях: украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
19:09
Белуха застряла на мелководье в Охотском море
19:00
Изменения почерка могут сигнализировать о ранней деменции

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео