Водители в Москве стали реже превышать скорость более чем на 60 километров в час

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

За первые четыре месяца этого года в Москве количество случаев превышения скоростного режима от 60 километров в час и выше сократилось на 24% относительно аналогичного периода в 2025 году. Об этом сообщил столичный департамент транспорта своем Telegram-канале.

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с января по апрель зафиксировали 9,8 тысячи таких случаев. Для сравнения, в прошлом году за тот же период было зафиксировано 12,9 тысячи нарушений.

Всего за четыре месяца 2026 года в Москве зафиксировали 5,4 миллиона нарушений скоростного режима. При этом превышение скоростного режима стало причиной 370 аварий, в которых погибли 23 человека.

Если водитель превысил скорость более чем на 60 километров в час, то за это будет предусмотрен штраф в размере от 3000 до 3750 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Если скорость будет превышена более чем на 80 километров в час, то штраф будет составлять уже 7500 рублей. Также за это грозит лишение прав на полгода. Благодаря камерам фотовидеофиксации удается снижать число нарушений на дорогах. При этом в среднем на 30% сокращается аварийность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Москвы перекроют дороги с 21 по 23 мая. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты и следить за обновлениями в навигаторах, чтобы избежать заторов.

