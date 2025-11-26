Нежный или провокационный? Топ трендовых дизайнов маникюра на зиму 2025-2026

Владелица бьюти-салона: 95% клиенток больше не просят стразы и длинные ногти

Почти 95% клиенток салонов красоты больше не просят стразы и длинные ногти. Об этом сообщила владелец салона Elinails Элина Анохина в беседе с URA.RU.

Главный тренд сезона — маникюр Old Money и «голые ногти». На смену бьюти-броске пришли утонченная элегантность и осознанная простота.

«Многие клиенты сознательно снимают покрытие, выбирая естественность. Однако этот тренд требует более частого посещения мастера: не раз в 3 недели, а каждые 2 недели», — отмечает эксперт.

Идеальной альтернативой для ценителей естественности становятся нюдовые оттенки, особенно молочный, который выбирают 80–90% клиенток.

В палитре сезона доминируют насыщенные зимние цвета:

Ярко-красный — символ 2026 года Красной Огненной Лошади

Глубокий изумрудно-зеленый

Бордовый бархатный

Темно-синий и шоколадный

«Выбирайте цвета маникюра зимой 2025, которые подчеркивают индивидуальность, гармонируют с образом и не перегружают дизайн. Сейчас блеск, глубокие оттенки и нюд отлично сочетаются между собой», — советует Анохина.

В формах ногтей произошел настоящий переворот.

«Сейчас в тренде произошел интересный разворот. Если раньше был популярен мягкий, округлый квадрат, то теперь мы видим возвращение к четкой геометрии — прямым линиям и выраженным углам», — объясняет эксперт.

Это не массивные ногти прошлых лет, а утонченная версия с продуманной архитектурой.

«Четкий квадрат смотрится элегантно и профессионально, сочетая строгость с практичностью для повседневной жизни», — увтерждает Анохина.

Среди техник выделяются три фаворита:

Бархатный маникюр — создает эффект дорогой ткани; Жемчужная втирка — вирусный тренд в холодных оттенках; Ультратонкий френч — современная интерпретация классики.

«Френч был, есть и будет», — говорит эксперт, отмечая, что современные варианты сильно отличаются от классики.

