«Я не отмечаю»: почему Прохор Шаляпин не любит праздновать свой день рождения

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 63 0

Артисту недавно исполнилось 42 года.

Отмечает ли Прохор Шаляпин свой день рождения

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Прохор Шаляпин заявил, что не любит отмечать день рождения

Певец Прохор Шаляпин признался, что не отмечает свой день рождения, а также не любит любые посиделки в этот день. Об этом артист заявил в своем Telegram-канале.

«Свой день рождения я не отмечаю, я не люблю всякие вот эти посиделки, рестораны. Это не мой конек, честно вам могу сказать. <…> Я не люблю отмечать», — рассказал селебрити.

В то же время Шаляпин признался, что вечером в свой день рождения он поехал на съемку. Однако подробностями знаменитость не поделился. Вместо этого он подчеркнул, что надеется сохранить свой день рождения в тайне, чтобы на съемочной площадке никто об этом не знал.

Прохору Шаляпину 26 ноября исполнилось 42 года. Артист заявил, что ему страшно произносить реальную цифру своего возраста. К тому же он признался, что чувствует себя на 20-25 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прохор Шаляпин высказался о будущей женитьбе, финансах и наследстве.

