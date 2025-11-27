Лукашенко отказался от роли посредника по Украине

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 85 0

Президент Белоруссии заявил, что не будет участвовать в переговорах из-за позиции Зеленского.

Будет ли Беларусь посредником в переговорах по Украине

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность своего посредничества в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера со ссылкой на его заявление от 27 ноября.

«Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? <…> Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Белоруссии, сотрудничать с Белоруссией. Кроме Володи Зеленского», — пояснил свою позицию Лукашенко.

Ранее белорусский президент подчеркивал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на сохранении государственности Украины, а не блокировать переговорный процесс.

Это прозвучало на фоне активизации международных усилий по поиску путей мирного урегулирования, однако, как следует из слов Лукашенко, Минск не видит возможности для продуктивного диалога при текущей позиции Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал про итоги встречи лидеров стран-участниц ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Главы государств встретились в Бишкеке и обсудили безопасность и стабильность на евразийском пространстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

