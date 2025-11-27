Путин подтвердил, что американская делегация должна приехать в Москву

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

На данный момент не существует готового проекта мирного договора.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

Американская делегация прибудет в Москву на следующей неделе для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

«На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», — сообщил глава государства журналистам.

Российскую делегацию, как и прежде, возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Путин отметил, что российская сторона ознакомилась с мирным планом США и считает, что изначальные моменты плана США по Украине могут лечь в основу будущих мирных договоренностей.

При этом президент уточнил, что документ требует доработки.

«Представленный проект необходимо „положить на дипломатический язык“, так как сейчас „некоторые пункты звучат смешно"», — отмечает Путин.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент не существует готового проекта мирного договора, а есть лишь «набор вопросов для обсуждения». Предстоящие переговоры станут продолжением диалога, начатого после передачи американской стороной своих предложений.

