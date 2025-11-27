Женщина расчленила мужа и смешала его останки с индейкой в День Благодарения

Жительница США Омайма Нельсон убила и расчленила своего мужа спустя всего месяц после свадьбы. Помимо этого, она добавила останки мужчины в праздничное блюдо, поданное на День Благодарения. Об этом сообщает Mirror.

«Мне жаль, что я его расчленил», — сказала она в зале суда.

Злоумышленница является 23-летней уроженкой Египта. Она вступила в брак с 56-летним Биллом Нельсоном всего через несколько недель после знакомства. Их союз быстро превратился в кошмар: женщина рассказывала, что муж часто применял силу, требовал жесткого секса, связывал ее и угрожал. По словам Омаймы, в день убийства он напал на нее и попытался задушить. Она схватила лампу, а затем ножницы.

Суд установил: Нельсон была в состоянии, похожем на транс, около 12 часов расчленяла тело мужа, а затем попыталась избавиться от улик. Она обжарила его руки, чтобы стереть отпечатки, сварила голову, кастрировала тело, а часть останков смешала с недоеденной индейкой, приготовленной на День благодарения. В доме полиция нашла 11 контейнеров с фрагментами тела, кастрюлю с частями, фритюрницу с руками и холодильник, где лежала отрубленная голова.

Присяжные слышали и о фразе, которую Омайма сказала судебному психиатру: «Я приготовила его ребрышки, как в ресторане… они такие сладкие, такие вкусные». Позже она отказалась от этих слов, но следствие отмечало, что объяснить исчезновение примерно 60 килограммов останков так и не удалось.

Прокуроры описывали Нельсон как «хищницу», которая пыталась скрыться на машине мужа и использовать его кредитки. Защита настаивала: она много лет жила под гнетом мужского насилия — начиная с калечащего ритуального обрезания в детстве и заканчивая агрессией Билла.

Омайма была признана виновной в убийстве и получила от 27 лет до пожизненного лишения свободы. Позже она вышла замуж за мужчину, с которым переписывалась из тюрьмы. Заявление на условно-досрочное освобождение ей отклоняли, сочтя «непредсказуемой и опасной». Подать новое прошение она сможет лишь в следующем году.

