«Можно жить не карьерой, а семьей»: Вадим Самойлов объяснил, почему не стоит жертвовать счастьем ради успеха

По молодости любой музыкант стремится к популярности и востребованности. Когда же она приходит на том или ином уровне, приходится делать сложный выбор.

Вадим Самойлов: любой путь музыканта заслуживает уважения и имеет место быть

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце про важность выбора для каждого артиста. По его мнению, одни стремятся заполучить призвание и достичь небывалых высот, другие — относятся к делу как к ремеслу, уделяя больше внимания семье.

«Вообще путь музыканта. Можно посвятить себя своему ремеслу и жить не какой-то карьерой, а жить, например, семьей. Неспроста же говорят, что люди, заточенные на карьеру, на большое дело, на большое достижение, они достаточно уязвимы в семейном каком-то счастье, и родным с ними тяжело приходится. Поэтому это такой выбор: ни то, ни другое ни хорошо, ни плохо», — отметил рок-музыкант.

Он подчеркнул, что, какой бы путь ни выбрал человек — будь то карьера или ремесло,  имеет место быть и заслуживает уважения.

Это касается и тех музыкантов, которые выступают в ресторанах. Самойлов отметил, что в этом нет ничего предосудительного, наоборот — многим современным кавер-группам достойно платят, а некоторые потом, набравшись опыта, начинают развиваться самостоятельно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, группа AY YOLA считает, что молодые артисты должны быть верными своему делу и не бояться внедрять что-то новое в свое творчество.

