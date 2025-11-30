Били до потери сознания: подростки рассказали об ужасах содержания в подмосковном рехабе

Пациентов рехаба в Дедовске били до потери сознания

О проблеме зависимостей на прошедшей неделе говорили много. Известное дело — актрисы Аглаи Тарасовой. Ее задержали в конце августа по прилету из Израиля, где ее мама живет. Нашли наркотики. Уголовное дело, от нее — путаные показания, мол, не знала, а вот заграницей можно… За Тарасову вступились коллеги по цеху — Ярмольник, Цыганов, Снегирь. Просили понять и простить девочку. А девочке — уже за 30. И ее уже штрафовали за административные правонарушения. Но суд был гуманным — три года условно и штраф 200 тысяч рублей. Реабилитация не прописана. Может сама справится?

Проблема зависимостей среди детей из обеспеченных семейств актуальна. Повод — скандал в рехабе в Подмосковье, куда родители за приличную сумму отправляли своих чад на реабилитацию. Там с ними творили что хотели…

Оказалось, что по России орудовала целая сеть этих рехабов, основанная психологом, как она себя называет, Анной Хоботовой. Ее задержали. Откровения узников рехабов выслушал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Подмосковный Дедовск. Частный сектор. Ужасы, которые творились в этом доме, обсуждает вся страна.

Ссадины, гематомы, глубокие порезы — так в реабилитационном центре перевоспитывали трудных подростков. Обещали избавить от всех зависимостей — от гаджетов, таблеток, наркотиков. От гиперактивности или наоборот замкнутости. 24 узника рехаба — дети от десяти до 17 лет.

Перевоспитали так, что когда полицейские выломали двери, то увидели изможденных, затравленных и побитых детей.

Первым задержали администратора подмосковного рехаба Виталия Балабрикова. Как только в СМИ пошла волна публикаций, остальные члены банды пустились в бега. Администраторы, консультанты, воспитатели разбежались, как тараканы. Скрылась и владелица сети Анна Хоботова. Три дня была на дне, но ее все-таки задержали в Ростове-на-Дону.

«Они заставляли нас думать, что мы зависимы», — сказал пострадавший Илья.

11-летний Илья провел в рехабе два месяца. Чтобы выжить, он, как мог, старался избежать побоев, выполняя все указания воспитателей. Но не помогло.

Двухметровый консультант Алишер Насретдинов не жалел никого в центре, и бил детей до тех пор, пока те не потеряют сознание.

«Мне прилетает удар точно левой руки, в нос. Я лежу у меня просто слезы у меня в носу кровь. Очень сильно кружилась голова около двух дней», — рассказал пострадавший Илья.

«Мне казалось, что я там просто навсегда», — делится пострадавшая Марьяна.

14-летняя Марьяна провела в рехабе больше года. Последние четыре месяца ее каждую ночь принуждал к интимной близости один из воспитателей.

«Я просто старалась думать о доме. Что я увижу маму, ко мне приедет мама. Я просто старалась не представлять, что сейчас со мной делают», — поделилась пострадавшая Марьяна.

Педофила зовут Артур Гордиюк. Ему 35 лет. Наркоман со стажем работал в центре консультантом. Официально в его обязанности входили моральная поддержка и психологическая помощь.

«Он начал мне говорить, если ты будешь со мной спать, то тебя не будут трогать. Тебя никогда не будут обижать», — рассказала пострадавшая Марьяна.

Марьяна была не единственной. Одна из воспитанниц забеременела.

Мария Давыдова — бывший консультант рехаба. Девушка утверждает, что руководство центра специально набирало сотрудников из бывших наркоманов, уверяли, что такие помогут лучше.

«У меня всегда было ощущение, что он под наркотой. Я думаю, там просто последствия уже для головного мозга», — поделилась бывший консультант-аддиктолог, воспитатель в центре Хоботовой Мария Давыдова.

Сейчас Артур Гордиюк задержан и находится в СИЗО. Но дом ужасов и дальше бы хранил свои жуткие тайны, если бы не 16-летний Роман, который просто не выдержал пыток. После двухмесячного курса, регулярных побоев и издевательств подросток впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.

«До чего довели ребенка? Сепсис, пневмония, у него почки отказали», — сказала мама пострадавшего Романа Светлана.

А вот как выглядит «Дневник постояльца». Его дети заполняли в виде наказания за проступки. Дети записывают одну и ту же фразу тысячи раз, обещая быть более ответственными. Те, кто не выполнял норму, мог остаться голодным.

Письма постояльцев реабилитационного центра нашли в заброшенной беседке среди груды мусора. Здесь же и печь, где, скорей всего, сжигали эти письма.

«Сейчас этим подросткам нужно восстанавливать здоровье, лечить психику. Это не реабилитация была, это был концлагерь», — прокомментировал врач-психиатр, нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.

Все это часть методики Анны Хоботовой. Женщина представляется психологом, юристом и правозащитником. Часто мелькала в местных организациях в составе каких-нибудь общественных советов. Часто ездила по колониям и тюрьмам.

Эффектная дама явно неравнодушна к роскошной жизни. В гараже две дорогие иномарки, пара квартир в Ростове, таунхаус в элитном районе, но богатство и связи с солидными людьми не помогли. Хоботова ждет суда. Ей и другим участкам пыток над детьми предъявлены обвинения по трем статьям, в том числе за «истязание несовершеннолетних».

Но судя по всему ответить придется еще и за финансовые махинации. Нелегальный центр приносил серьезные деньги. Хоботова брала за ребенка по 150 тысяч рублей в месяц. Только с подмосковных своих рехабов за несколько последних месяцев собрала больше семи миллионов рублей. А филиалы были открыты еще в Ростове и Екатеринбурге.

Этот рехаб закрыли сразу после подмосковного центра. Точно также, когда со скандалом прикрывали другие екатеринбургские дома для зависимых при бывшем мэре Евгении Ройзмане*. Через его центры реабилитации, в которых так же пытали, избивали, насиловали, унижали, прошли тысячи человек. Большинство после освобождения срывались и снова возвращались к наркотикам. Многие погибли. Закрывали сеть с помощью ОМОНа. Владельцы сопротивлялись.

Подобных рехабов в стране около трех тысяч. И нелегальными могут быть большинство их них. Особого надзора нет, потому регистрируются как угодно только не как медицинское учреждение. Вот и Хоботова владела не клиниками, а фондом оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Галактика».

«Их лазейка в том, что не нужна медицинская лицензия, если они не оказывают там медицинские какие-то инвазивные процедуры. То есть услуга в том, что это как такой взрослый детский сад, где они присматривают и оказывают моральную поддержку, даже не психологическую», — сказал адвокат Петр Арешев.

Этим и пользуются садисты, открывая нелегальные рехабы и агрессивно рекламируя их в сети, обещая родителям исцеления от всех недугов. Вот только на деле, после таких услуг подросткам нужна уже реальная медицинская и психологическая помощь.

* — признан иноагентом в РФ.