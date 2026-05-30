Норвегия собралась разместить РСЗО у границы с Россией

Размещение дальнобойных вооружений в северных районах страны может стать дополнительным фактором напряженности.

Какое вооружения и зачем Норвегия разместит у границ России

Норвегия планирует разместить в северных районах страны ударные вооружения, которые могут направить на объекты на российском Кольском полуострове, находящемся в Мурманской области. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Осло.

В российской дипломатической миссии заявили, что в этом случае речь идет о южнокорейских реактивных системах залпового огня. Их дальность поражения достигает 500 километров.

Норвегия намерена усилить северные регионы ударными средствами, среди которых реактивная система залпового огня (РСЗО) южнокорейского производства.

Также в дипмиссии подчеркнули, что такие системы могут быть ориентированы на российские объекты на Кольском полуострове.

Общая обстановка в регионе остается напряженной. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметал, что НАТО усиливает неопределенность в Балтийском регионе.

Официальный представитель Кремля подчеркивал, что ситуация осложнялась прежде всего активностью военно-морских сил стран НАТО в последние месяцы. При этом российский флот действовал в Мировом океане в соответствии с нормами международного морского права.

До этого в Москве неоднократно заявляли, что внимательно следят за военной активностью альянса у границ России.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Норвегия присоединилась к французской системе ядерного сдерживания.

