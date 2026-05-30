Патрушев призвал следить за обеспечением аграриев семенами и техникой

Вопросы продовольственной безопасности и перспективы нового урожая обсудили на итоговой коллегии Минсельхоза России. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев подвел итоги работы агропромышленного комплекса за 2025 год и обозначил ключевые задачи отрасли на ближайшую перспективу.

По словам вице-премьера, несмотря на неблагоприятные погодные условия и внешние экономические вызовы, российский АПК сохранил устойчивость и продолжил технологическое развитие. В прошлом году удалось выполнить основные параметры Доктрины продовольственной безопасности, а также укрепить позиции отечественной продукции на международных рынках.

«Финансирование отрасли в 2025-м году превысило 650 млрд рублей. Это обеспечило производство продукции необходимыми мерами государственной поддержки. В результате сельхозпроизводство выросло почти на 5%. Мы получили третий в истории страны урожай зерновых. Увеличено производство сырого молока, обеспечен стабильный выпуск готовой продукции. Также стабильно работал наш рыбохозяйственный комплекс. Таким образом, внутренний рынок по итогам 2025-го года был полностью обеспечен продуктами питания. С превышением исполнены многие ориентиры Доктрины продовольственной безопасности», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что средства на поддержку отрасли в 2026 году уже доведены до Минсельхоза и производителей. Посевная кампания продолжается в штатном режиме: на сегодняшний день засеяно около трех четвертей запланированных площадей.

«Прошу следить, чтобы наши производители в течение всего сезона были обеспечены семенами, техникой, удобрениями и топливом. По всем этим направлениям правительство сохраняет необходимый набор инструментов, которые позволяют нам ситуацию регулировать и поддерживать аграриев», — сказал вице-премьер.

Дальнейшее развитие отрасли планируется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В него входят программы льготного кредитования, развитие сельскохозяйственной кооперации, компенсация логистических затрат и масштабная цифровизация производственных процессов.

Отдельное внимание уделяется экспортному потенциалу. В текущем сельскохозяйственном сезоне Россия рассчитывает поставить на внешние рынки около 60 миллионов тонн зерна, а также нарастить экспорт масложировой и молочной продукции. Кроме того, российские разработки в сфере АПК — включая семенной материал, генетические и племенные технологии — сохраняют высокий спрос за рубежом. По итогам прошлого года экспорт по этим направлениям увеличился на 40%.

для поддержки сельских предприятий в России запущен новый федеральный проект — «Развитие малого агробизнеса». Его бюджет около 15 миллиардов рублей. Также в правительстве продумали, как увеличить продажу фермерской продукции.

