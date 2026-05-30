Спасшая ребенка от педофила в Тюмени женщина: я случайно заехала не в тот двор

Жительница Тюмени Юлия помогла девочке выбраться из подъезда после нападения педофила, пытавшегося изнасиловать ребенка. Подробнее об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, она случайно оказалась рядом, когда дети у дома звали на помощь и пытались остановить подозреваемого.

Как пояснила Юлия, в тот момент она ехала к маме в соседний дом, однако случайно свернула в другой двор. У подъезда женщина заметила кричавших детей. Они сообщили, что мужчина увел их маленькую подругу в подъезд.

Очевидица рассказала, что сразу оставила машину и побежала к подъезду многоквартирного дома. Женщина отметила, у нее возникло ощущение, будто она оказалась там не по воле случая, и все закономерно.

«Как будто меня Бог сам туда привел… Я бегом туда, машину бросила», — заявила Юлия.

Вбежав внутрь здания, женщина увидела мужчину на лестничной площадке, у него были спущены штаны. Тогда она потребовала отпустить ребенка.

«Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке», — вспомнила детали произошедшего собеседница.

Также Юлия успела сфотографировать подозреваемого на телефон. После этого мужчина отпустил девочку. Женщина вывела ребенка на улицу, дождалась ее отца и вызвала полицию.

До появления взрослого спасителя другие дети тоже пытались помочь девочке. Один ребенок преградил педофилу путь, другой удерживал дверь и звал взрослых. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, 44-летнего подозреваемого по имени Алексей задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Бывшая жена подозреваемого мужчины рассказала пугающую правду о его жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.