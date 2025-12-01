В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера Минобороны РФ

У подозреваемого изъяты средства связи с организатором и компоненты взрывного устройства.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Крыму, который готовило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины против одного из офицеров Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, завербованный гражданин Украины по заданию ГУР должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. Для этого исполнителю теракта передали взрывное устройство.
«Заложить взрывчатку под автомобиль российского военнослужащего исполнитель теракта не успел, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и был уничтожен», — сообщили в ФСБ.
Сотрудники изъяли средства связи с организатором теракта и компоненты взрывного устройства.
Следствие установило, что организатором теракта был сотрудник ГУР. Одного из его пособников, также жителя Крыма, задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Суд его арестовал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье.
