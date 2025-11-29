Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали завербованного СБУ гражданина РФ за подготовку теракта на газопроводе в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Диверсант ночью попытался установить самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе пролегания газовой трубы. Правоохранители задержали его с поличным. Несостоявшийся подрывник рассказал, что с 2015 года жил на Украине. Спецслужбы Незалежной завербовали его в 2024 году и направили в РФ.

Кураторы поручили террористу проделать бур в грунте над газопроводом, заложить и дистанционно подорвать бомбу, после чего вернуться на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Ему оставили тайник с деньгами на покупку ингредиентов для СВУ и бурильной машины. Взрывчатку он замаскировал под монтажный клей.

