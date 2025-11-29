Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

СБУ завербовала его в 2024 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали завербованного СБУ гражданина РФ за подготовку теракта на газопроводе в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Диверсант ночью попытался установить самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе пролегания газовой трубы. Правоохранители задержали его с поличным. Несостоявшийся подрывник рассказал, что с 2015 года жил на Украине. Спецслужбы Незалежной завербовали его в 2024 году и направили в РФ.

Кураторы поручили террористу проделать бур в грунте над газопроводом, заложить и дистанционно подорвать бомбу, после чего вернуться на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Ему оставили тайник с деньгами на покупку ингредиентов для СВУ и бурильной машины. Взрывчатку он замаскировал под монтажный клей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор Игнату Кузину, устроившему теракт против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

11:00
Идеальное время для прилета: как справиться с джетлагом
10:47
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье
10:36
В результате мощного циклона погибли 123 жителя Шри-Ланки
10:21
Незаметный убийца: как стресс сокращает жизнь
10:05
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
10:00
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео