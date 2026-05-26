В Европе не поверили в заявления Зеленского о подготовке конфликта с Белоруссией

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Глава киевского режима делает все, чтобы привлечь внимание западных партнеров.

Нападет ли Белоруссия на Украину: что думают в Европе

Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

JW: заявления Зеленского о подготовке конфликта Белоруссией бездоказательны

Президент Украины Владимир Зеленский не предоставил никаких доказательств своих слов о якобы готовящейся военной спецоперации со стороны Белоруссии. Об этом сообщили журналисты немецкого журнала Junge Welt (JW).

Издание отметило, что неоднократные заявления главы киевского режима опровергают сами украинские пограничники, которые регулярно проверяют границу с республикой.

После очередного осмотра военные не нашли никаких признаков готовящегося нападения. По их словам, в районах, граничащих с Украиной, за последнее время не фиксировали какой-либо активности, в том числе и передвижения белорусских войск или техники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии. Он заявил, что, делая такие «громкие» заявления, глава киевского режима хочет еще сильнее обострить конфликт. Представитель Кремля подчеркнул: подобные слова лишь нагнетают обстановку и усиливают напряжение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:47
В России подешевели шоколадные конфеты и сливочное масло
9:42
Глава МИДа Литвы объяснил идею атаки на Калининград настроем Прибалтики
9:40
Мотоциклистам предложили разрешить выезд на выделенные полосы
9:34
В Эстонии призвали не использовать Google Maps, чтобы не попасть в Россию
9:28
Шесть человек погибли в результате пожара в Омской области
9:22
Скромные и пунктуальные? В МВД составили портрет типичной жертвы мошенников

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Ночной кошмар Киева: что ожидать от новых российских ударов по Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео