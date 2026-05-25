Все хотят мини-щетку как у Хейли Бибер: стоматолог предупредила о рисках для зубов

Всего один ролик в личном блоге — и американская модель Хейли Бибер запустила новый гигиенический тренд. По сети мгновенно разлетелись кадры, на которых звезда едет в такси с маленькой щеткой. Тренд получил название по многочисленным и одинаковым вопросам «Что во рту у Хейли?».

Как раз в этом 5-tv.ru и решил разобраться. Насколько такой прибор для зубов реально полезен — эксклюзивно рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, эстетический реставратор Наре Арзуманян.

Что во рту у Хейли Бибер

Во рту у модели оказалась портативная щетка со встроенной капсулой с «пастой».

Как только это выяснилось, некоторые фанатки Бибер признались, что как раз такой миниатюры им и не хватало, она бы здорово спасла их перед свиданиями. Да и после кофе, обеда, десерта, перелета, конференции, встречи…

Так чем миниатюра отличается от обычной щетки? Она одноразовая, маленькая, и для нее не нужны ни вода, ни стакан. Производитель запихнул внутрь мягкие щетинки, мятную растворимую капсулу и сделал на конце специальный кончик, чтобы убирать застрявшую еду из труднодоступных мест.

Чем портативная зубная щетка Хейли Бибер отличается от обычной

Трендовая щетка не идентична той, что чистят зубы дома. Ей просто проводят по зубам на бегу, когда нужно освежить дыхание, что-то вроде усовершенствованной версии жвачки.

Но важный нюанс: внутри нет привычной пасты с фтором. Согласно данным производителя, внутри капсулы — вкусовая добавка, подсластители, жиры и краситель. То есть это просто мятная капсула, а не обычная лечебная паста с фтором. Никакой профилактики кариеса, только свежесть.

Зачем тогда она нужна?

Чтобы убрать видимые кусочки еды;

Для ощущения свежести.

Стоит ли покупать портативные зубные щетки

Портативная щетка — это отличный экстренный вариант. После кофе, делового обеда или перед важной встречей она позволяет быстро освежить дыхание и удалить остатки пищи. Она идеальна для путешествий, офиса или сумочки — в общем, в случаях, когда нет доступа к раковине.

Производитель позиционирует портативные щетки как девайс на «почистил и пошел», и в этом его главная функция — экстренное освежение. Замена полноценной утренней и вечерней чистки такими мини-щетками недопустима.

А вот как зубочистка и жвачка в едином исполнении эта штука вполне конкурентоспособна.

Чем опасны портативные зубные щетки

Норма для здорового человека — чистка зубов два раза в день. Утром — после завтрака, чтобы удалить остатки пищи и бактериальный налет, скопившийся за ночь; вечером — перед сном, что критически важно, так как в ночной период создаются идеальные условия для размножения бактерий.

«Четыре-пять чисток уже вредны. Во-первых, вы стираете эмаль в пришеечной области. Во-вторых, травмируете десну, вызывая рецессию, то есть оголение корней», — убеждена эндодонтист.

Каждая чистка — это абразивное воздействие и механическое трение, которое истончает эмаль. Кровоточивость и повышенная чувствительность — первые признаки того, что с чистотой полости рта переусердствовали.

Что заменят портативные зубные щетки

После липкой сладости, кислого яблока или сока не стоит спешить доставать щетку. Лучшее решение — просто прополоскать рот водой. Идеальный вариант — использовать ирригатор, который мягкой струей воды очистит межзубные промежутки, не травмируя эмаль и десны.

«Если бы я создала тренд, он назывался бы „Правило двух“. Ешьте больше продуктов, содержащих кальций: творог, кунжут, пармезан. Он щелочной и нейтрализует кислоту во рту. И второе — кальцинация слюны. Жуйте ксилитную подушечку после еды, чтобы запустить слюноотделение», — подчеркнула Арзуманян.

Слюна — это лучшая защита эмали.

А чтобы базовые утренняя и вечерняя чистки были эффективны и безопасны, важно следить не за их количеством, а за качеством:

Ручка щетки должна быть ровной, щетинок — много, никаких силиконовых вставок;

Правильно держать щетку как ручку, чтобы контролировать нажим;

Пасту нужно наносить размером с горошину, а не на всю длину.

Как чистить зубы щеткой безопасно

При чистке зубов правильно мысленно делить челюсть на четыре сегмента: верхний правый, верхний левый, нижний правый, нижний левый. Каждому сегменту уделять по 30 секунд. Итого — две минуты на всю чистку.

«Выметающими движениями от пришеечной части мы выметаем к режущему краю зубов. Таким образом, мы щетинками проникаем в межзубные промежутки и дополнительно их очищаем», — уточнила стоматолог-терапевт.

А вот как правильно организовать ежедневную гигиену полости рта:

Обычной щеткой сначала чистить внешнюю поверхность, затем внутреннюю — со стороны неба и языка, а уже после — жевательную; После основной чистки можно использовать монопучковую щетку. Это маленькая щетка с пучком щетинок на конце, которая вычищает труднодоступные места: пришеечную область, «семерки» и «восьмерки», куда обычная щетка не пробирается. Держать ее надо также под наклоном и вычищать остатки налета; Следующий этап — ирригатор. Направлять струю воды нужно под углом 45 градусов к десне, вести по зубному ряду. Важно не направлять ее прямо в десневой карман, чтобы не травмировать его. Первые два дня допустима небольшая кровоточивость, пока слизистая привыкает к давлению струи, но болезненных ощущений быть не должно. Ирригатор удаляет остатки пищи и массирует десны. В самом конце — флосс или зубная нить. Правильно отрывать кусок около 40 см, наматывать на пальцы и аккуратно проходить им по всем межзубным промежуткам. Нить должна входить со щелчком, но важно контролировать давление, чтобы не порезать десну. Обычная щетка не может полностью очистить пространство между зубами, поэтому флосс крайне полезен.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.