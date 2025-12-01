В России готовят реформу выплат по ОСАГО

Массовые жалобы на нарушение сроков ремонта вынуждают дать россиянам самим выбирать сервис для починки авто.

Российские автолюбители массово жалуются на нарушение сроков ремонта по ОСАГО. Количество поступивших в этом году претензий превысило 100 тысяч.

Как выяснили «Известия», главная причина — споры по обязательной «автогражданке», а также отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей или задержек поставок.

Чтобы исправить ситуацию, в России готовится реформа выплат по ОСАГО. Если такой закон примут, людям позволят самим выбирать сервис для ремонта, а затем страховая будет выплачивать им стоимость износа авто.

