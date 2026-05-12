Огненный апокалипсис: жители Хабаровска оказались в ловушке из-за лесных пожаров

Эфирная новость 29 0

Пламя и дым наступали сразу с нескольких направлений.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Недалеко от Хабаровска сейчас пытаются остановить огненный апокалипсис. Там горят лес и трава. Город затягивает дымом с трех сторон. По некоторым трассам водители едут почти вслепую. Огонь подбирается к населенным пунктам, на помощь срочно вылетела авиация.

И сегодня в Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов. О ситуации в регионе расскажет корреспондент «Известий» Алексей Елаш.

Жители Хабаровска оказались в настоящей ловушке. Город накрыло плотным смогом от ландшафтных и лесных пожаров. Соцсети заполнили жуткие кадры: дома тонут в бело-желтой пелене, а утренние улицы похожи на декорации постапокалипсиса. Особенно тяжело приходится аллергикам и тем, у кого проблемы с дыханием.

Ситуация резко ухудшилась, когда к пожару на Большом Уссурийском острове добавились новые очаги сразу с нескольких направлений. Основной удар пришел со стороны Еврейской автономной области — в районе Смидовичей и Волочаевки вспыхнули масштабные ландшафтные пожары. Ветер погнал дым в Хабаровск.

Ландшафтные пожары в Хабаровске — это, как правило, пал сухой травы на островах к левому берегу Амура, где у горожан находятся дачи. Традиционно на майские праздники люди приезжают на свои участки и начинают наводить порядок, сжигать мусор и сухую траву. Затем сильный порыв ветра и в результате — неконтролируемый пал на большой площади.

Город оказался в дымовом кольце. На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре видимость местами падала до нуля. Машины едут практически вслепую

«Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим, снизить до максимума скорость свою, обозначить свое транспортное средство световой сигнализацией аварийной», — рекомендовала старший государственный инспектор ГИБДД Хабаровского края Юлия Новикова.

Пожарные работают сразу на нескольких горячих точках. Самая опасная ситуация сложилась в полутора километрах от села Улика-Национальное. Там распространялся пал сухой растительности, огонь приближался к населенному пункту. На помощь срочно вылетела авиация.

Метеорологические условия остаются неизменными: сохраняется юго-западный ветер, который продолжает приносить дым от действующих очагов. Но специалисты обнадеживают.

«В предстоящие сутки мы ожидаем, что ветер поменяет направление на северо-восточное, поэтому будем надеяться, что дыма, по крайней мере, станет меньше и дышать станет легче», — заявил главный синоптик хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.

Пока же основным способом защиты населения остаются временная самоизоляция и марлевые повязки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Моя месть»: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику
16:35
Российские военные провели успешнный пуск ракеты «Сармат»
16:31
Залез под юбку: мужчина установил камеру под столом коллеги и следил за ней
16:25
Небо и земля? Тюремный надзиратель сравнил условия в мужских и женских колониях
16:20
«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу
16:14
Отблагодарила за спасение: пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео