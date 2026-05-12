Застывшая «паутина»: ученые считают, что нашли на Марсе признаки жизни

Диана Кулманакова
Необычные структуры могут свидетельствовать о наличии воды на планете.

Express: застывшая «паутина» на Марсе может быть признаком жизни

Марсоход Curiosity зафиксировал на поверхности Марса уникальные образования, напоминающие гигантские паутины. Они могут указывать на существование микробной жизни. Об этом сообщило Express.

Найденные геологические структуры, получившие у ученых название «коробчатые формы», представляют собой сеть хребтов и углублений, пересекающих ландшафт планеты.

Фотографии были сделаны камерой Mastcam во время восхождения аппарата на гору Шарп в кратере Гейла. Исследователи НАСА полагают, что эти гребни высотой от одного до двух метров возникли в результате движения воды через трещины в коренной породе.

Со временем минеральные отложения затвердели, а окружающая их мягкая порода разрушилась под воздействием эрозии. Тем самым явление обножило сложный геометрический узор, тянущийся на многие мили.

Специалист миссии Тина Сигер подчеркнула, что обнаружение таких форм на большой высоте значительно меняет представление о климатической истории планеты.

«Увидеть такие структуры так высоко на горе означает, что уровень грунтовых вод должен был быть довольно высоким», — рассказала она.

По словам эксперта, это доказывает, что вода, необходимая для поддержания жизни, могла сохраняться на поверхности Марса гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

Пока специалисты не могут точно объяснить причины появления узелков на гребнях. Однако они планируют продолжать изучение «паутин», чтобы окончательно выяснить, насколько пригодными для микроорганизмов были условия этой среды.

