Комнаты ярости: действительно ли крушение мебели помогает справиться со стрессом

Комнаты ярости для борьбы со стрессом впервые появились в Японии

По всему миру открываются заведения, где людям предлагают бить, ломать и крушить предметы ради снятия стресса. Но эксперты сомневаются, что это работает. Об этом сообщает The Guardian.

Почему это популярно

Если вам сложно досчитать до десяти, чтобы успокоиться, когда гнев захлестывает, новая популярная тенденция предлагает материальный способ расслабиться. В разных странах стремительно распространяются комнаты ярости — пространства, где за плату можно разбить старые телевизоры, тарелки, бутылки и мебель.

Считается, что первые такие заведения появились в Японии еще в 2008 году, а затем распространились по всему миру. Сейчас комнаты ярости встречаются в крупных городах США, Европы и Азии. И везде их позиционируют как способ снять стресс.

В одном из таких центров говорят, что «каждый удар — это катарсис, взрыв чистой первобытной радости».

Основательница одного из заведений, Амелия Смьюинг, рассказывает, что комната ярости выросла из попытки помочь сыну справиться с посттравматическим стрессом. А теперь они едва справляются со спросом.

Кто чаще всего арендует комнаты

Операционный директор сети подобных заведений утверждает, что среди их посетителей — женщины после расставаний, группы друзей, люди с тревожностью и те, кого направляют сюда психотерапевты.

«Некоторым людям это дает чувство освобождения», — объясняет он.

Владелица подобного центра Люси Би говорит, что ее среднестатистическая клиентка — женщина чуть за 40, с работой и детьми, которая никогда не позволяла себе открыто злиться.

«Многие женщины живут на грани, всегда держатся. Им нужна безопасная точка выброса эмоций», — говорит она.

Ученые сомневаются

Исследователи отмечают: разрушение предметов не снижает гнев, а наоборот, может закреплять агрессивную реакцию. Доктор Софи Кьервик, соавтор научного исследования, говорит, что вымещать гнев физически — контрпродуктивно. Мозг воспринимает это как усиление эмоции. Она утверждает, что медитация, осознанность и дыхательные техники работают лучше.

«Катарсис приятен, поэтому нам кажется, что он помогает. Но это удовольствие работает, как алкоголь или переедание — не делает нас здоровее», — добавляет автор книги о гневе, доктор Райан Мартин.

Профессор Брэд Бушман также предупреждает, что комнаты ярости учат людей вести себя агрессивно. Сьюзи Ридинг, психолог и автор книги «Как быть эгоистом», считает, что разрушение предметов может дать краткое облегчение, но не решает корневых причин стресса.

«Если не понять, откуда гнев, то после комнаты ярости человек просто возвращается в ту же жизнь и в те же проблемы», — говорит она.

