Мусорное ведро и немытая посуда: почему пары на самом деле ссорятся по пустякам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

За конфликтами часто скрываются глубокие эмоциональные травмы.

Почему в отношениях постоянно случаются ссоры причины список

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Daily Mail: ссоры в отношениях происходят из-за глубоких эмоциональных травм

Конфликты из-за бытовых мелочей в отношениях зачастую скрывают глубокие эмоциональные травмы, полученные еще в детстве. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Психолог Ким Полиндер объяснила, что агрессивная реакция на не вынесенный мусор или немытую посуду на самом деле является отголоском старых обид.

По мнению эксперта, ссоры возникают из-за так называемых «основных ран» — психологических повреждений, которые напоминают о себе при каждом удобном случае.

В моменты спора люди перестают быть собой и начинают играть заученные роли, продиктованные прошлым негативным опытом. Полиндер утверждает, что решение проблемы кроется не в улучшении навыков общения, а в умении регулировать свои эмоции и понимать личные триггеры.

Психолог предлагает рассматривать конфликты как «системные сбои» первого уровня серьезности. Она использует метафору «плохой математики», когда ребенок выстраивает ложные логические цепочки.

«Если я буду послушным, мама будет меня любить», — приводит пример Полиндер.

Эти установки сохраняются десятилетиями, заставляя взрослых людей чувствовать опасность там, где ее нет. Для выхода из кризиса Полиндер разработала практические блок-схемы, помогающие парам поэтапно разбирать эмоциональные разрывы.

«Мы реагируем на каждый момент в нашем прошлом, когда с нами обращались точно так же», — подчеркнула психолог.

Такой подход позволяет перевести сложные чувства в плоскость логических решений и прекратить бесконечные обвинения.

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