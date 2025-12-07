Хроническое воспаление: татуировки могут увеличивать риск рака почти на 30%

Mirror: татуировки могут увеличивать риск меланомы почти на 30%

Риск меланомы у людей с татуировками оказался примерно на 29% выше. При этом повышенной вероятности других видов рака кожи выявлено не было. Об этом пишет Mirror.

Доцент эпидемиологии Лундского университета объяснила, что влияние татуировок на здоровье до сих пор изучено недостаточно, поскольку медицинские записи обычно не содержат информации о наличии татуировок. По ее словам, это делает исследования сложнее и затрудняет понимание того, связаны ли возможные риски непосредственно с чернилами или с образом жизни людей, которые предпочитают татуировки.

Исследователи изучили данные жителей Швеции в возрасте от 20 до 60 лет, у которых между 2014 и 2017 годами была диагностирована меланома или плоскоклеточная карцинома. Участникам разослали анкеты о наличии татуировок, и результаты показали повышенный риск меланомы у людей с татуировками. Ученые также предположили, что риск мог быть выше среди тех, кто носил татуировки более десяти лет, но подчеркнули, что такие данные пока требуют осторожной интерпретации.

Эпидемиологи допустили, что частицы татуировочных чернил могут попадать в лимфатические узлы и сохраняться там долгое время, что потенциально способно вызывать хроническое воспаление — фактор, который связывают с развитием рака. При этом они подчеркнули, что причинно-следственная связь пока не доказана.

Команда ученых учла такие факторы, как воздействие солнца, курение, тип кожи, возраст и уровень доходов, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с образом жизни. По словам исследователей, это усилило уверенность в результатах.

Ученые сообщили, что для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования — в том числе влияние цвета чернил, состава пигментов и реакции на ультрафиолет. Они отметили, что некоторые компоненты чернил могут разлагаться под солнцем и образовывать вредные вещества.

При этом специалисты подчеркнули: паниковать обладателям татуировок не стоит, но важно продолжать пользоваться солнцезащитными средствами, избегать лишнего загара и регулярно проверять кожу на изменения.

