Ушаков заявил о влиянии успехов ВС РФ на ход переговоров с США

Ушаков заявил, что успехи ВС РФ позитивно повлияли на переговоры с США

Успехи Вооруженных сил России на поле боя в последние недели оказали положительное влияние на ход переговоров с США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря.

«На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель Российской армии на поле боя. И саморазвитие этих событий положительно сказалось на переговорах», — сказал Ушаков.

Он добавил, что подвиги российских солдат способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали «более адекватными».

По словам помощника президента, переговоры проходят в рабочем режиме, а американская сторона подтвердила готовность обсуждать ключевые российские предложения и прилагать все усилия для достижения долгосрочного мира.

В тот же день премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что никто не верит в поражение России в украинском конфликте, назвав такие ожидания иллюзией. Он также отметил, что лишь Германия согласилась разделить с Бельгией риски, связанные с возможной конфискацией российских активов.

Ранее, 3 декабря, состоялась встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным, которая продлилась около пяти часов. Ушаков охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные, отметив обсуждение территориального вопроса, однако детали диалога стороны договорились не разглашать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские бойцы освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области.

