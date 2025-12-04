Блогер Митрошина частично признала вину по делу о легализации 127 миллионов рублей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Она использовала известные в среде блогеров схемы для уклонения от налогов.

Дело блогера Митрошиной на какой сейчас стадии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Блогер Александра Митрошина частично признала вину по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.

Митрошиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Следствие утверждает, что блогер использовала схожие с другими инфлюенсерами схемы для уклонения от налогов, а затем легализовала доходы, вложив их в покупку недвижимости в Москве.

Митрошина признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, но частично отказалась от обвинений, касающихся непосредственно отмывания средств.

В марте 2025 года Митрошина была задержана в аэропорту Сочи по прилету из Дубая и позже отправлена под домашний арест.

Налоговая служба инициировала процедуру банкротства Митрошиной из-за ее долгов перед бюджетом.

Кроме того, в ходе расследования фигурируют бывшие юристы Митрошиной, которых обвиняют в мошенничестве. Они, по версии следствия, обманом выманили у нее десятки миллионов рублей, обещая решить ее налоговые и юридические проблемы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы. Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по статье об отмывании денег.

