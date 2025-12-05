Ушаков: тональность встречи Путина и Уиткоффа была конструктивно-дружеской

Тональность прошедшей в Кремле встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом была конструктивно-дружественной. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Тональность — не побоюсь этого слова — конструктивно-дружественная», — отметил Ушаков.

Помощник президента отметил, что Путин встречался с Уиткоффом уже шесть раз, они хорошо знают и «понимают друг друга с полуслова». Ушаков напомнил, что в этот раз в переговорах также принял участие зять президента США Джаред Кушнер, который «оказался весьма кстати». По мнению помощника президента, во время встречи Кушнер добавил к обаянию и дружелюбию Уиткоффа элементы системности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером. В центре обсуждения была американская инициатива по урегулированию конфликта на Украине.

