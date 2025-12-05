Ушаков: тональность встречи Путина и Уиткоффа была конструктивно-дружеской

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Президент РФ хорошо знает спецпосланника американского лидера.

Как прошла встреча Путина с Уиткоффом

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тональность прошедшей в Кремле встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом была конструктивно-дружественной. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Тональность — не побоюсь этого слова — конструктивно-дружественная», — отметил Ушаков.

Помощник президента отметил, что Путин встречался с Уиткоффом уже шесть раз, они хорошо знают и «понимают друг друга с полуслова». Ушаков напомнил, что в этот раз в переговорах также принял участие зять президента США Джаред Кушнер, который «оказался весьма кстати». По мнению помощника президента, во время встречи Кушнер добавил к обаянию и дружелюбию Уиткоффа элементы системности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером. В центре обсуждения была американская инициатива по урегулированию конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика
21:19
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
21:11
В МИД РФ сообщили о готовности суда ООН дать оценку преступлениям Киева
21:02
Парные тату: поклонники заподозрили Чонгука из BTS и Винтер из Aesрa в романе
20:54
Умерова послали обратно в Киев: чем закончилась поездка украинцев в Майами
20:43
«Поставили диагноз»: Евгения Осипова раскрыла причины алкогольной зависимости

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
«Вам только кажется»: Лепс прокомментировал гонорары Кадышевой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео