«Исторический момент»: Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером

Дарья Орлова
В центре обсуждения была американская инициатива по урегулирования конфликта на Украине.

О чем Путин говорил с зятем Трампа

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

India Todау: Путин раскрыл детали разговора с зятем Трампа Кушнером

Президент России Владимир Путин в беседе с индийскими журналистами раскрыл содержание переговоров с Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналистка India Today Гита Мохан, которая находилась в Москве в дни встречи.

По словам Мохан, команда India Today работала в Кремле в тот же день, когда Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводили переговоры с российским лидером. Само интервью было записано уже на следующий день. Журналистка назвала момент встречи «действительно историческим для российско-американских отношений».

Она уточнила, что Путин подробно изложил суть беседы с американской делегацией. Президент подчеркнул, что разговор не касался окончательных договоренностей — обсуждались предварительные подходы, «каким образом стороны планируют действовать в дальнейшем и в каком направлении им предстоит двигаться».

Встреча, состоявшаяся во вторник вечером, была посвящена обсуждению американской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер принял Кушнера и Уиткоффа в Кремле накануне своего официального визита в Индию.

