В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для работающих родителей

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила в правительство законопроект, предполагающий сокращение рабочей недели до 39 часов для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. При этом заработная плата должна сохраняться на уровне, установленном для стандартной продолжительности рабочей недели. Об этом сообщил ТАСС.

«Быть внимательным, чутким родителем и при этом успешным специалистом — задача не из легких», — заявил Слуцкий.

По словам депутата, инициатива предполагает возможность перехода на сокращенный график без финансовых потерь для сотрудников. В законопроекте предлагается внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ.

Слуцкий отметил, что в условиях роста цен и статичных доходов многие родители вынуждены брать дополнительные часы работы, теряя время, которое могли бы проводить с детьми. По его мнению, работодатели должны учитывать семейные обстоятельства сотрудников и проявлять чуткость.

Авторы инициативы уверены, что сокращение рабочей недели для родителей позволит повысить качество воспитания детей, не снижая материального уровня семей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов.

