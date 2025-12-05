В Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Это поможет добиться повышения производительности труда.

В Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Депутат Афонин: КПРФ планирует добиться сокращения рабочего дня до шести часов

Фракция КПРФ планирует внести изменения в Трудовой кодекс России для сокращения рабочего дня до шести часов. Об этом сообщил член КПРФ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

По словам Афонина, это нужно в первую очередь для того, чтобы научно-технический прогресс и автоматизация достигли высокого уровня. Афонин добавил, что в настоящее время специалистам необходимо совершенствоваться и проходить дополнительное обучение, а на это тоже нужно время.

Также зампред комитета Госдумы подчеркнул, что работающим людям нужно уделять больше времени личным отношениям и воспитанию детей.

«В результате научно-технологический прогресс, укрепление семьи и возможность развития будут способствовать повышению эффективности и производительности труда», — пояснил зампред комитета Госдумы.

Фракция намерена внести соответствующие поправки в действующее законодательство. По словам Афонина, эксперименты по сокращению рабочих часов показали отсутствие негативного влияния на экономику, а при правильной организации система может повысить финансовое состояние граждан и производительность труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто получит досрочную выплату зарплаты за декабрь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

