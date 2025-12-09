Макрон заявил о рычагах влияния Европы по украинской теме

Европейские лидеры располагают серьезными возможностями для участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас много карт на руках», — приводит его слова издание Independent.

Французский лидер отметил, что фиксирует признаки потенциального сдвига в переговорном процессе. Он указал, что такие сигналы создают предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении политического решения конфликта при активном участии европейских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским итоги последних международных контактов. Французский лидер проинформировал главу киевского режима о переговорах с зарубежными партнерами, в том числе о результатах своего визита в Китай, не раскрывая деталей беседы. Также напоминалось, что Макрон и Зеленский ранее встречались в Париже, после чего президент Франции дополнительно обсудил вопросы урегулирования конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

