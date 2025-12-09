Макрон заявил о рычагах влияния Европы по украинской теме

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 50 0

Президент Франции увидел признаки возможного продвижения в переговорах.

Макрон заявил о рычагах влияния Европы по украинской теме

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейские лидеры располагают серьезными возможностями для участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас много карт на руках», — приводит его слова издание Independent.

Французский лидер отметил, что фиксирует признаки потенциального сдвига в переговорном процессе. Он указал, что такие сигналы создают предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении политического решения конфликта при активном участии европейских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским итоги последних международных контактов. Французский лидер проинформировал главу киевского режима о переговорах с зарубежными партнерами, в том числе о результатах своего визита в Китай, не раскрывая деталей беседы. Также напоминалось, что Макрон и Зеленский ранее встречались в Париже, после чего президент Франции дополнительно обсудил вопросы урегулирования конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Кот Ларри не вошел на Даунинг-стрит после визита Зеленского
2:39
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
2:21
В МАГАТЭ сообщили о состоянии АЭС «Фукусима» после землетрясения
2:03
В Челябинске подростки выстрелили мужчине в лицо из ракетницы во дворе дома
1:48
В морозилке заведения для взрослых нашли расчлененное тело младенца
1:38
ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
«Учимся отвечать за слова»: Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе
«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео