«Непрерывный кошмар»: женщина долгие месяцы держала мигранта в сексуальном рабстве

Дарья Орлова
Она приютила его, а затем эксплуатировала и жестоко избивала.

Женщина долгие месяцы держала мигранта в сексуальном рабстве

Фото: 5-tv.ru

The Times: женщина долгие месяцы держала мигранта в сексуальном рабстве

В Великобритании опубликована история мигранта из Сьерра-Леоне, который утверждает, что оказался в положении сексуального раба у женщины, приютившей его. Об этом пишет The Times, ссылаясь на материалы, появившееся в открытом доступе после получения мужчиной политического убежища.

По словам мигранта, в Британии его приняла у себя дома женщина нигерийского происхождения. По словам мужчины, хозяйка дома вскоре начала принуждать его к сексуальным отношениям — как с ней самой, так и с людьми из ее окружения. Эти требования она представляла как «плату» за жилье и еду. Попытка отказаться привела к избиению и последующему изгнанию из дома.

Свои мотивы бегства в Соединенное Королевство мужчина объяснил политическим преследованием на родине. Как следует из его слов, он поддерживал оппозиционное движение, финансировал активистов, участвовал в конференциях и едва не погиб, когда на него напали вооруженные бандиты. Уезжая из страны в поисках безопасности, он рассчитывал получить защиту, но вместо этого оказался в полной зависимости от женщины, известной под инициалами DS.

По словам мужчины, хозяйка забрала его документы, вынуждала работать с раннего утра до поздней ночи без оплаты и не выполняла никаких обещаний. Он утверждает, что после побега женщина вновь сумела его найти и вернуть, возобновив эксплуатацию и превращая его жизнь «в непрерывный кошмар».

