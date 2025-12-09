В Москве задержали восемь человек за продажу контрафактных лекарств на 200 млн

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Фигурантам вменяют сбыт незарегистрированных медицинских препаратов и ввоз подделок в Россию.

В Москве задержали людей за продажу контрафактных лекарств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве задержали восемь человек, которых подозревают в покупке и продаже контрафактных и незарегистрированных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что задержанным предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 238.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за сбыт недоброкачественных или незарегистрированных медицинских изделий.

Следствие считает, что участники группы организовали закупку подделок за пределами России и последующий ввоз этих препаратов на территорию страны. После доставки товара злоумышленники занимались его распространением.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что канал ввоза контрафактной продукции функционировал с 2022 года. По ее словам, участники схемы размещали объявления о продаже лекарств на различных интернет-площадках и обеспечивали доставку покупателям. Представитель МВД отметила, что предварительный ущерб от деятельности группы превышает 200 млн рублей, а задержание подозреваемых провели сотрудники полиции при поддержке Росгвардии.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов были изъяты более 600 упаковок фальсифицированных препаратов, а также деньги, смартфоны и компьютерная техника.

Уголовное дело возбуждено. Трем фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, еще четырем — запрет определенных действий.

