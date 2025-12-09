Как россияне будут работать 30 декабря 2025 года

Последним полноценным рабочим денем 2025 года станет 30 декабря

Предпоследний день 2025 года, 30 декабря, является рабочим в России. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Новый 2026 год наступит в ночь со среды на четверг. Традиционно 1 января является выходным вне зависимости от дня недели, а 31 и 30 декабря — по ситуации. В этот раз, несмотря на то, что последний день года выпал на обычно рабочую среду, из-за переноса 4 января — воскресенья он становится официально выходным. А вот 30 декабря — вторник — рабочим, причем полноценным.

Государственным праздником считается первый день года. По нашему законодательству, сокращенным становиться непосредственно предшествующий день. Но так как 31 декабря стало выходным из-за переноса, то 30-е остается полностью рабочим днем.

Однако главы регионов имею право объявить последний день года выходным своим указом. Тогда это уже не перенос, и в таком случае рабочие часы 30-го числа будут сокращены. Поэтому нужно уточнять данную информацию ближе к концу месяца в официальных источниках субъектов.

Из-за расположения дней в календаре на 2026 год предстоящие новогодние каникулы станут рекордными и продляться 12 дней.

В последний день декабря отдыхаем за счет переноса, традиционно нерабочими являются даты с 1 по 8 января. На 9-е число переносится выходной с субботы 3 января, а десятый и 11-й день нового года выпадают на обычные выходные дни.

То есть первым рабочим денем в России в наступающем 2026-м станет 12 января.

