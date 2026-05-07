В Каспийске потушили крупный пожар на автозаправочной станции
Причину возгорания установят дознаватели МЧС.
Пожарные полностью потушили возгорание на автозаправочной станции (АЗС) в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийске», — говорится в сообщении ведомства.
На АЗС загорелось двухэтажное здание техстанции и автоцистерна «КамАЗ», огонь охватил площадь 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Причину пожара установят дознаватели МЧС. Кроме того, прокуратура Дагестана организовала проверку по факту произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в дагестанском Хасавюрте вспыхнул пожар на мансардном этаже многоквартирного дома. Огонь охватил площадь 700 квадратных метров, но жертв и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 30 человек. В тушении участвовали 32 пожарных, а также было задействовано девять единиц техники.
Прокуратура организовала проверку для выяснения причин происшествия и оценки соблюдения правил пожарной безопасности.
