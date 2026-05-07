В Каспийске потушили крупный пожар на автозаправочной станции

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Что известно о пожаре в здании АЗС в Дагестане

Фото: МАХ/МЧС Дагестана/id572008977_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожар в Дагестане

Пожарные полностью потушили возгорание на автозаправочной станции (АЗС) в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийске», — говорится в сообщении ведомства.

На АЗС загорелось двухэтажное здание техстанции и автоцистерна «КамАЗ», огонь охватил площадь 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара установят дознаватели МЧС. Кроме того, прокуратура Дагестана организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в дагестанском Хасавюрте вспыхнул пожар на мансардном этаже многоквартирного дома. Огонь охватил площадь 700 квадратных метров, но жертв и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 30 человек. В тушении участвовали 32 пожарных, а также было задействовано девять единиц техники.

Прокуратура организовала проверку для выяснения причин происшествия и оценки соблюдения правил пожарной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Пожар в Дагестане
7 мая
В Каспийске локализовали пожар на автозаправочном комплексе
6 мая
Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Хасавюрте
23 апр
Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Махачкале
2 февр
СК возбудил дело после отравления детей в детсаду Дагестана
12 окт
Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание
12 мая
В Дагестане произошел пожар на территории гостиницы у озера Кезенойам
8 апр
В плену огня: в Дагестане уже третьи сутки бушуют лесные пожары
3 апр
Природные пожары охватили несколько регионов России
17 мар
В Дагестане спасатели тушат масштабный ландшафтный пожар
19 янв
В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Учителя обвинили в сексуальном насилии над младенцем и его убийстве
20:49
Пять случаев заражения хантавирусом подтвердили на круизном лайнере MV Hondius
20:45
Буддийский монах призвал россиян отказаться от смартфонов в праздники
20:37
«У них статуса нет»: Юрий Лоза о скандале Любови Успенской с Люсей Чеботиной
20:30
«Мышиная возьня»: Соседов резко высказался о ссоре Успенской и Чеботиной
20:26
Больницы на грани: из-за кризиса на Украине выросло число опасных супербактерий

Сейчас читают

Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов
Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео