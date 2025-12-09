Снег будет? Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь — с 31 декабря 2025-го на 1 января 2026-го — будет снежной. Таким прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист уточнил: в последний день уходящего года температура воздуха опустится ниже нуля. При этом сильных морозов ждать не стоит.

«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до -5 градусов. Ночью и днем будет идти снег», — пояснил Ильин.

Синоптик не исключает того, что 31 декабря Москву может буквально завалить снегом. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся максимум до -7 градусов. Однако днем 1 января температура воздуха, вероятнее всего, вновь будет чуть выше нуля.

До этого метеорологи сообщали, что сейчас в московском регионе погода соответствует ноябрьским показаниям. Как уточнил Александр Ильин, на этой неделе в российской столице прогнозируется потепление. Воздух прогреется до +5 градусов. Несмотря на это, есть вероятность того, что во вторник и среду пройдут небольшие снегопады.

Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ.

