Снег будет? Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В последний день уходящего 2025 года ожидается легкий мороз.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь — с 31 декабря 2025-го на 1 января 2026-го — будет снежной. Таким прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист уточнил: в последний день уходящего года температура воздуха опустится ниже нуля. При этом сильных морозов ждать не стоит.
«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до -5 градусов. Ночью и днем будет идти снег», — пояснил Ильин.
Синоптик не исключает того, что 31 декабря Москву может буквально завалить снегом. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся максимум до -7 градусов. Однако днем 1 января температура воздуха, вероятнее всего, вновь будет чуть выше нуля.
До этого метеорологи сообщали, что сейчас в московском регионе погода соответствует ноябрьским показаниям. Как уточнил Александр Ильин, на этой неделе в российской столице прогнозируется потепление. Воздух прогреется до +5 градусов. Несмотря на это, есть вероятность того, что во вторник и среду пройдут небольшие снегопады.
Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ.
