Интернет-магазин продавал таблетки для потенции с опасной смесью действующих веществ

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26

Поводом для проверки стало обращение клиента.

Какие побочные эффекты у таблеток для потенции

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Швейцарский интернет-магазин продавал нелегальные препараты для повышения потенции, способные вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщает Blick.

Капсулы под названием «Power Men XXX» рекламировались как безобидное средство, однако лабораторный анализ выявил в них запрещенную смесь активных веществ.

На упаковке было указано, что препарат произведен в Таиланде и содержит два известных средства для лечения эректильной дисфункции — силденафил и тадалафил.

Государственный орган по надзору за лекарственными средствами Swissmedic установил, что оба вещества действительно присутствовали в фармакологически значимых дозировках. При этом информация на коробке не соответствовала действительности, а их сочетание представляет прямую опасность: оно может вызывать выраженное головокружение, обмороки и потенциально смертельно опасные нарушения сердечного ритма.

Поводом для проверки стало обращение клиента в мае 2024 года. Пользователь сообщил, что после приема «Power Men XXX» столкнулся с серьезными побочными эффектами — тошнотой, головной болью, мышечными болями и нарушениями кровообращения.

В ответ Swissmedic провел контрольную закупку. Экспертиза подтвердила наличие силденафила и тадалафила. В ноябре 2024 года регулятор открыл официальное производство по делу.

Следствие установило, что интернет-магазин продавал капсулы через два сайта. Общая прибыль от реализации «Power Men XXX» составила 136 248 швейцарских франков (около 13 миллионов рублей).

Импортер сообщил регулятору, что капсулы якобы оказались «загрязненными», и утверждал, что не все партии содержали запрещенные вещества. Однако Swissmedic не принял эти доводы. Ведомство признало мужчину виновным, потребовало возместить ущерб в размере 65 000 франков (около шести миллионов рублей), назначило условный штраф 6 400 франков (около 615 тысяч рублей) и обязало оплатить свыше 3 600 франков процессуальных расходов (около 346 тысяч рублей).

Обвиняемый, однако, заявил, что «категорически отрицает наличие вступившего в силу обвинительного приговора» и подчеркнул, что действует презумпция невиновности. Дело продолжает рассматриваться.

