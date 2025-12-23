Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»

Андрей Гайдулян пошутил о сходстве с героем сериала «Очень странные дела»

В ожидании финала сериала «Очень странные дела» зрители вспоминают не только самые мрачные повороты сюжета, но и мемы, которые проект породил за годы своего существования. Один из самых обсуждаемых появился после выхода четвертого сезона в 2022 году: поклонники заметили поразительное сходство героя Эдди Мансона в исполнении Джозефа Куинна с российским актером Андреем Гайдуляном, известным по сериалам «Универ» и «СашаТаня».

Шутка быстро разошлась по соцсетям, а позже была подхвачена самим Гайдуляном, который с юмором отреагировал на сравнение и снял TikTok в образе персонажа. Пользователи иронизировали, что Эдди «убили» в сериале из-за занятости актера в продолжении «СашиТани».

На этом фоне четвертый сезон стал для «Очень странных дел» самым обсуждаемым и эмоционально тяжелым — именно в нем сериал окончательно отказался от подросткового приключения и шагнул в сторону настоящего хоррора.

Четвертый сезон переносит действие в 1986 год, разрывая героев по разным уголкам мира: Оди в Калифорнии, друзья в Хоукинсе, Хоппер в советской тюрьме. Хоукинс превращается в эпицентр сверхъестественного ужаса с ритуальными убийствами и открытыми вратами в Изнанку, а новый монстр сеет хаос. Сезон раскрывает корни экспериментов лаборатории и истинную природу Изнанки как колонии под контролем древнего зла.

Новая жизнь Оди

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2022 г.

Одиннадцать (теперь Джейн Хоппер) с Джойс, Джонатаном и Уиллом пытается адаптироваться в солнечном Ленора. Оди ходит в обычную школу, но сталкивается с буллингом от популярных девушек и их парней-серферов. Ее силы пропали.

Майк прилетает в гости, их отношения трещат: Оди чувствует, что он отдаляется. Вскоре она получает письмо из Хоукинса о пропаже — старый друг зовет на помощь. Параллельно ФБР под руководством профессора Оуэнс ищет Оди, подозревая ее в новых инцидентах.

Культ и убийства

В Хоукинсе Эдди Мансон, эксцентричный лидер хэви-метал группы Hellfire Club, становится главным подозреваемым в ритуальных убийствах. Жертв находят со сломанными костями и вырванными глазами — отсылка к сатанизму 80-х.

Майк, Дастин, Лукас и Макс расследуют это дело. Тела покрыты странными лозами из Изнанки. Макс винит себя за смерть Билли и отдаляется от друзей. Они связывают убийства с открытым вратами у дома Криэл и новым монстром — летающим Демобатом.

Хоппер и демогоргоны

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2022 г.

Хоппер томится в тюрьме на Камчатке. Он сближается с заключенным Юрием, контрабандистом, который помогает бежать за плату.

Тем временем советские ученые экспериментируют с вратами: они открывают порталы в Изнанку, выпуская Демогоргона и части Истязателя разума. Хоппер сбегает, сражаясь с монстрами голыми руками.

Лаборатория и Векна

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2022 г.

Через флэшбэки раскрывается происхождение сил Оди. В 1979 году в лаборатории под руководством Бреннера экспериментировали над детьми с номерами. Генри Крил — мальчик со сверхъестественными способностями — убивает подопечных и персонал, открывая первые врата.

Бреннер запирает Генри в Изнанке, где он мутирует в Векну — демоническое существо с щупальцами. В настоящем Векна охотится на жителей Хоукинса, проклиная их видениями из прошлого: Макс видит смерть Билли, Нэнси — Барб, Уилл чувствует присутствие Изнанки.

Битва с Векной

Векна убивает жертв, питаясь их болью, чтобы открыть гигантские врата в небе над Хоукинсом (четыре убийства — четыре угла портала). Группа находит его укрытие в заброшенной психбольнице Крейл.

Оди восстанавливает силы через воспоминания об отце — Хоппере. Макс использует музыку «Running Up That Hill» Кейт Буш, чтобы сопротивляться проклятию. Нэнси, Джонатан и Стив проникают в Изнанку, где Векна раскрывает план: разрушить наш мир, чтобы Изнанка поглотила все.

Кульминация и жертвы

Все линии сходятся: Хоппер возвращается в Хоукинс, Оди воссоединяется с друзьями. В финальной битве Макс «умирает» от рук Векны (пульс пропадает), открывая врата. Оди, Майк и Уилл объединяют силы: Уилл чувствует эмоции, Майк дает уверенность, Оди разрушает тело Векны. Векна выживает в Изнанке, обещая месть. Хоукинс в руинах, город объявляют зоной бедствия.

Разрушенный мир

Макс в коме, Эдди погибает героем под гитару. Оди и друзья эвакуируются, но Хоппер жив. Сузи обещает Майку: «Врата не закрыты». Финал — Векна в Изнанке, готовый к финалу.

Эпический скачок в ужас

Сезон собрал 89% на Rotten Tomatoes, став самым длинным и амбициозным. Критики отметили:

Глобальный масштаб: переход от локального Хоукинса к миру, с советскими локациями и Калифорнией.

Векна как икона: Джамей Кэмпбелл Бауэр в роли Генри/Векны — лучший злодей саги, с отсылками к «Дракуле» и «Чужому».

Эмоциональная глубина: темы травмы, взросления, музыка (Metallica, Kate Bush) усилили атмосферу.

Техника: длинные съемки, спецэффекты Изнанки и саундтрек 80-х.

Итог: четвертый сезон — пик зрелости сериала, мост к финалу пятого, где Хоукинс ждет апокалипсис.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.