«Я буду скучать»: сын Чака Норриса простился с отцом

Сын Чака Норриса Дакота Алан поблагодарил его за все, что он дал семье

Сын актера Чака Норриса Дакота Алан поблагодарил отца за все, что он дал семье. Об этом он написал в личном блоге

«Я так горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые у нас остались, уроки, которые ты мне преподал, и наш общий смех останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Спасибо тебе за все, что ты дал нашей семье, и за пример, который ты подаешь каждый день. Я надеюсь, что смогу прожить жизнь, в которой ты будешь чтить меня и гордиться мной. Я люблю тебя, папа. Я всегда буду скучать по тебе», — написал он в посте, обращаясь к отцу.

Дакота отметил, что его отец был тем, на кого он равнялся всю жизнь и восхищался. Он назвал Норриса лучшим отцом в мире и прекрасным человеком. Отец был рядом со своими детьми всегда, через что бы они ни проходили.

Актера и мастера боевых искусств Чака Норриса не стало утром 19 марта на Гавайях. Ему было 86 лет. Как сообщили родственники актера, он умер в окружении семьи. В своем обращении они поблагодарили поклонников за поддержку. Пока что семья не готова вдаваться в подробности смерти знаменитости.

Ранее в СМИ поступала информация о госпитализации Чака Норриса. По данным портала TMZ, его доставили в больницу на острове Кауаи. Незадолго до этого у Норриса была тренировка, во время которой он беседовал по телефону с другом и много шутил.

Широкую известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В его кинокопилке также есть такие работы, как «Одинокий волк Маккуэйд» и «Вторжение в США».

В конце 1960-х годов он разработал и запатентовал свой собственный боевой стиль, который назвал «чункундо». Он представляет собой смесь карате, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу. Позже, в 2015 году, эту технику переименовали в «систему Чака Норриса».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.