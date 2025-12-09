«К психиатру ходят?»: Лукашенко задался вопросом о западных политиках

Белорусский лидер заявил, что идеи разрыва транспортных связей с Россией и Минском выходят за пределы разумного.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лукашенко задался вопросом о том, посещают ли западные политики психиатра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко высказался о предложениях западных политиков, которые выступают за прекращение контактов с Россией и Минском. Его слова приводит агентство «БелТА».
Выступая 9 декабря на заседании Совета безопасности, глава государства отметил, что некоторые страны предпринимают шаги, которые он считает абсурдными. В качестве примера Лукашенко упомянул инициативу о демонтаже железнодорожных путей, соединяющих Белоруссию и Россию.
«Это запредельно. Встает вопрос: они (западные политики. — Прим. ред.) к психиатру ходят или нет?» — недоумевает президент.
Он подчеркнул, что действующая инфраструктура никому не мешает и не нуждается в разборке.
Ранее портал LSM+ со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса сообщил, что власти страны рассматривают возможность демонтажа железной дороги, ведущей в Россию. Предполагается, что оценка проекта будет завершена до конца текущего года, при этом Латвия намерена согласовать позицию с Эстонией и Литвой.
