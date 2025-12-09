Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг после бесплатной фотосессии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Снимки 15-летней девушки оказались на обложках зарубежных изданий без ее согласия.

Как школьница из РФ стала лицом немецких БДСМ-книг

Фото: 5-tv.ru

Школьница из России рассказала, что ее фотографии, сделанные много лет назад в рамках бесплатной фотосессии, были использованы издательствами без разрешения. Об этом она сообщила  на своей странице в соцсетях.

«В 2015 году я выиграла фотосессию у местного фотографа-звезды (на четыре фотографии). Без договоров, без расписок, без родительского согласия. Просто красивые кадры, лайки в соцсетях — все довольны», — говорится в сообщении.

Спустя три года девушка узнала, что ее изображение появилось на обложке турецкой книги, после чего обнаружила свои снимки на других международных изданиях, продававшихся через маркетплейсы. По ее словам, в Москве размещался и крупный билборд с ее фотографией.

Позже стало известно, что в Германии вышло 12 БДСМ-книг, где на обложках использованы ее фотографии. Семья обратилась к юристам, однако удалить удалось лишь незначительную часть изображений. Остальные продолжают находиться в открытом доступе и использоваться в рекламных материалах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

