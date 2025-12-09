Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые

Биологические процессы в отсутствии гравитации могут проходить иначе.
Фото: 5-tv.ru
Times Of India: НАСА ищет решения для помощи женщинам-астронавтам с менструацией
Вопросы менструации в космосе десятилетиями оставались на периферии исследований — во многом потому, что первые пилотируемые программы создавались вокруг мужской физиологии. Сегодня ситуация меняется: все больше женщин участвует в космических миссиях, которые становятся долгосрочными, а биологические процессы в условиях микрогравитации отличаются от земных. Подробнее об этом рассказали Times Of India.
Микрогравитация влияет на кровообращение, перемещение жидкостей, плотность костей, мышечную массу и иммунитет — а значит, традиционные биологические процессы могут протекать иначе. По данным отчета о женском здоровье при поддержке НАСА, физиологически менструация на орбите происходит нормально. Основные трудности связаны не с биологией, а с логистикой и гигиеной.
Почему этот вопрос долго считали проблемным
Когда женщины только начали участвовать в космических программах, инженеры и медики опасались, сможет ли менструальная кровь выходить из организма при отсутствии силы тяжести. Неясно было, как использовать тампоны и прокладки в невесомости, как их хранить, очищать и утилизировать при дефиците воды и отсутствии привычных систем отходов.
Чтобы избежать возможных осложнений, многие женщины-астронавты подавляли менструации с помощью гормональной терапии. Этот подход распространен и сейчас, но подходит не всем.
Интерес НАСА к новым средствам гигиены
Сегодня НАСА и исследовательские группы изучают многоразовые менструальные чаши как возможную альтернативу при длительных миссиях. Одна чаша заменяет месячный запас одноразовых средств и почти не создает отходов, что важно для межпланетных полетов.
Чаши сделаны из медицинского силикона и способны выдерживать перепады давления и нагруженность во время старта. Однако необходимо проверить, как их вставлять и извлекать в условиях микрогравитации, как безопасно чистить при минимуме воды и могут ли они взаимодействовать с системами жизнеобеспечения корабля.
Что используют астронавты сейчас
Сегодня астронавты выбирают между гормональной терапией для подавления цикла, использованием привычных средств гигиены и комбинированными подходами.
Тампоны и прокладки остаются вариантом, но их хранение и утилизация на орбите неудобны. Часть женщин-астронавтов предпочитает естественный цикл для поддержания гормонального здоровья. НАСА стремится предоставить несколько равноправных и безопасных вариантов, чтобы выбор был личным, а не ограниченным техническими факторами.
Почему гигиена важна для будущих миссий
В миссиях «Артемида» и возможных полетах на Марс экипажи будут находиться в космосе месяцами и годами. Пополнение запасов станет крайне редким, а корабли — почти автономными «домами».
Средства гигиены должны быть экологичными, компактными, безопасными и минимально зависимыми от воды и энергозатрат. Это не только вопрос удобства — это вопрос равенства, операционной эффективности и здоровья экипажа.
Что предстоит исследовать
Для окончательного внедрения новых решений необходимы:
- испытания в условиях микрогравитации на МКС;
- оценка долгосрочных последствий гормональной супрессии;
- изучение поведения жидкостей внутри многоразовых устройств;
- разработка стерилизационных систем, совместимых с кораблями;
- протоколы инфекционного контроля.
Менструация как инженерная задача будущего
Интерес НАСА к менструации отражает масштабный сдвиг в подходе к пилотируемым миссиям. Экипажи становятся разнообразнее, полеты — длиннее, а биологические процессы — ключевыми элементами планирования.
Менструация в космосе больше не считается «неудобной темой». Теперь это важная часть инженерии здоровья, необходимая, чтобы астронавты любого пола могли полноценно работать за пределами Земли.
