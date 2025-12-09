Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые

Times Of India: НАСА ищет решения для помощи женщинам-астронавтам с менструацией

Вопросы менструации в космосе десятилетиями оставались на периферии исследований — во многом потому, что первые пилотируемые программы создавались вокруг мужской физиологии. Сегодня ситуация меняется: все больше женщин участвует в космических миссиях, которые становятся долгосрочными, а биологические процессы в условиях микрогравитации отличаются от земных. Подробнее об этом рассказали Times Of India.

Микрогравитация влияет на кровообращение, перемещение жидкостей, плотность костей, мышечную массу и иммунитет — а значит, традиционные биологические процессы могут протекать иначе. По данным отчета о женском здоровье при поддержке НАСА, физиологически менструация на орбите происходит нормально. Основные трудности связаны не с биологией, а с логистикой и гигиеной.

Почему этот вопрос долго считали проблемным

Когда женщины только начали участвовать в космических программах, инженеры и медики опасались, сможет ли менструальная кровь выходить из организма при отсутствии силы тяжести. Неясно было, как использовать тампоны и прокладки в невесомости, как их хранить, очищать и утилизировать при дефиците воды и отсутствии привычных систем отходов.

Чтобы избежать возможных осложнений, многие женщины-астронавты подавляли менструации с помощью гормональной терапии. Этот подход распространен и сейчас, но подходит не всем.

Интерес НАСА к новым средствам гигиены

Сегодня НАСА и исследовательские группы изучают многоразовые менструальные чаши как возможную альтернативу при длительных миссиях. Одна чаша заменяет месячный запас одноразовых средств и почти не создает отходов, что важно для межпланетных полетов.

Чаши сделаны из медицинского силикона и способны выдерживать перепады давления и нагруженность во время старта. Однако необходимо проверить, как их вставлять и извлекать в условиях микрогравитации, как безопасно чистить при минимуме воды и могут ли они взаимодействовать с системами жизнеобеспечения корабля.

Что используют астронавты сейчас

Сегодня астронавты выбирают между гормональной терапией для подавления цикла, использованием привычных средств гигиены и комбинированными подходами.

Тампоны и прокладки остаются вариантом, но их хранение и утилизация на орбите неудобны. Часть женщин-астронавтов предпочитает естественный цикл для поддержания гормонального здоровья. НАСА стремится предоставить несколько равноправных и безопасных вариантов, чтобы выбор был личным, а не ограниченным техническими факторами.

Почему гигиена важна для будущих миссий

В миссиях «Артемида» и возможных полетах на Марс экипажи будут находиться в космосе месяцами и годами. Пополнение запасов станет крайне редким, а корабли — почти автономными «домами».

Средства гигиены должны быть экологичными, компактными, безопасными и минимально зависимыми от воды и энергозатрат. Это не только вопрос удобства — это вопрос равенства, операционной эффективности и здоровья экипажа.

Что предстоит исследовать

Для окончательного внедрения новых решений необходимы:

испытания в условиях микрогравитации на МКС;

оценка долгосрочных последствий гормональной супрессии;

изучение поведения жидкостей внутри многоразовых устройств;

разработка стерилизационных систем, совместимых с кораблями;

протоколы инфекционного контроля.

Менструация как инженерная задача будущего

Интерес НАСА к менструации отражает масштабный сдвиг в подходе к пилотируемым миссиям. Экипажи становятся разнообразнее, полеты — длиннее, а биологические процессы — ключевыми элементами планирования.

Менструация в космосе больше не считается «неудобной темой». Теперь это важная часть инженерии здоровья, необходимая, чтобы астронавты любого пола могли полноценно работать за пределами Земли.

