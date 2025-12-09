Украинцы мстят ТЦК за убийство отца с ребенком в Херсонской области

Жители Украины стали активнее передавать российским военнослужащим данные о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

«Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — заявил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, неоднократно продлевавшийся властями. Ранее, 18 мая 2024 года, вступил в силу закон, ужесточивший правила призыва и расширивший мобилизационный контингент. На фоне этих мер в сети регулярно появляются видеозаписи, на которых фиксируются жесткие задержания мужчин призывного возраста. В ряде случаев после таких инцидентов сообщалось о гибели задержанных.

По сообщениям, один из таких эпизодов произошел в селе Киселевка Херсонской области. Автомобиль ТЦК, преследовавший мужчину вместе с ребенком, совершил наезд, в результате которого оба погибли. На опубликованных кадрах видно, что машина остановилась на месте происшествия: велосипед оказался под кузовом, тело мужчины находилось под автомобилем, а тело ребенка — рядом. На фоне слышны крики женщины, обвиняющей силовиков в случившемся.

В украинской повестке ранее уже возникали скандалы, связанные с действиями ТЦК.

