Украинцы мстят ТЦК за убийство отца с ребенком в Херсонской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Они стали передавать ВС РФ данные военкомов.

Реакция украинцев на гибель призывников во время задержаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители Украины стали активнее передавать российским военнослужащим данные о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

«Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — заявил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, неоднократно продлевавшийся властями. Ранее, 18 мая 2024 года, вступил в силу закон, ужесточивший правила призыва и расширивший мобилизационный контингент. На фоне этих мер в сети регулярно появляются видеозаписи, на которых фиксируются жесткие задержания мужчин призывного возраста. В ряде случаев после таких инцидентов сообщалось о гибели задержанных.

По сообщениям, один из таких эпизодов произошел в селе Киселевка Херсонской области. Автомобиль ТЦК, преследовавший мужчину вместе с ребенком, совершил наезд, в результате которого оба погибли. На опубликованных кадрах видно, что машина остановилась на месте происшествия: велосипед оказался под кузовом, тело мужчины находилось под автомобилем, а тело ребенка — рядом. На фоне слышны крики женщины, обвиняющей силовиков в случившемся.

В украинской повестке ранее уже возникали скандалы, связанные с действиями ТЦК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
Главная причина потери зубов: чем опасен пародонтит и как его распознать
21:10
В Москве появился сервис для работодателей и специалистов ИТ-отрасли
20:51
Завалило снегом: Камчатку накрыл мощный циклон
20:42
Старинные фирмы под ударом: кризис подводит европейские предприятия к черте банкротства
20:24
«Буду замечательной бабушкой»: Ольга Картункова о пополнении в семье
20:10
Матвиенко поблагодарила бойцов бригады «Ветераны» за мужество

Сейчас читают

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео