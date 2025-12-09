«Подходят двадцатилетние»: звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович о своей популярности

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Правда, коллеги по цеху не всегда узнают актрису.

Кто сыграл Катю Семенову в сериале Кухня

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Валерия Федорович рассказала, что благодаря «Кухне» влюбилась в кино

Актриса Валерия Федорович призналась, что сериал «Кухня» почти никак не повлиял на ее узнаваемость. Однако молодые зрители подходят к ней и говорят, что выросли на данном проекте. Об этом она сообщила в интервью на ток-шоу «Мой герой».

«Вот эти люди двадцатилетние ко мне подходят и говорят: „Мы выросли на вашем сериале“», — рассказала актриса.

Федорович отметила, что сама она долгое время не чувствовала всплеска популярности, хотя проект стал одним из самых узнаваемых в ее карьере. По словам актрисы, парадокс в том, что многие люди не узнают ее без грима. Даже некоторые коллеги по сериалу не сразу понимали, что перед ними Валерия.

Артистка отмечает, что на нее повлияла сама работа в проекте. Федорович призналась, что именно на съемках «Кухни» впервые по-настоящему влюбилась в кино и в процесс его создания. Она подчеркнула, что любые нападки на российское кино со стороны коллег ей непонятны, поскольку подобная критика, по ее словам, обесценивает труд всей съемочной группы — от костюмеров до художников-постановщиков.

Актриса рассказала, что относится с глубоким уважением к каждому цеху и считает, что кино держится на людях, которые часто остаются незаметными зрителю, но фактически несут проект на своих плечах. Именно поэтому для нее ценно, когда публика, особенно молодая, продолжает вспоминать и пересматривать сериал, который стал частью их взросления.

В сериале «Кухня» Валерия Федорович сыграла роль Кати Семеновой — дочери шеф-повара Виктора Баринова и специалиста по молекулярной кухне. Ее персонаж появился в третьем сезоне и стал одной из ключевых героинь, участвующих в любовной линии и рабочих конфликтах в ресторане Claude Monet.

