Психолог Сухова: шаблонные фразы и оправдания убивают доверие в отношениях
Речь — значительная часть психологического портрета человека. А общение — это показатель уровня доверия и уважения в отношениях. Шаблонные фразы и формулировки, которые вылетают автоматически, выдают неуверенность и слабость. Пять самых опасных из этих формулировок привела и объяснила журналистам aif.ru психолог Анна Сухова.
«Вы меня не так поняли»
Не фраза, а большая ошибка. Попытка снять с себя ответственность за неточность своего сообщения и перекладывание ее на собеседника. Детская позиция, которой не место во взрослых отношениях. Лучше не обвинять окружающих, а уточнять, что вы имели в виду.
«Я просто хотел как лучше»
Благими намерениями вымощена дорога в ад — и этим все сказано. Это попытка перенести фокус с нежелательного результата и своей ошибки на собственные чувства. Сильная личность такого себе не позволит, а вместо этого найдет способ все исправить — самостоятельно или попросив помощи.
«Это несправедливо!»
Чистая эмоция, детская обида, признание собственной несостоятельности и непонимания правил игры. Лучше честно сказать, что есть проблема, а потом найти способ ее решить. Так вы продемонстрируете взрослую активную позицию, свою зрелость.
«Я пытался»
Звучит как заготовленное алиби на случай провала, абсолютно пустая фраза. Во многих случаях она говорит о том, что вы и не старались. Признайте, что не справились, не оправдывайтесь, и, если возможно, попробуйте еще раз в полную силу.
«Ничего страшного»
Вредная привычка говорить это показывает, что вы обесцениваете беды и чувства другого человека. В лучшем случае это ошибка, в худшем — подлая манипуляция. Не отмахивайтесь от переживаний близких. А если не можете помочь, хотя бы поддержите их. Ваша вовлеченность — это фундамент доверия.
