Мошенники используют Telegram для продажи поддельных билетов на мероприятия

Аферисты взламывают чужие аккаунты в и рассылают от имени пользователей ссылки на фишинговые сайты.

Мошенники стали чаще атаковать россиян в Telegram! Как пишут «Известия», аферисты используют мессенджер для продажи поддельных билетов на концерты, театральные постановки и новогодние елки.

Схема выглядит так: злоумышленники взламывают чужие аккаунты, получают доступ к списку контактов и начинают рассылать от имени пользователей якобы выгодные предложения. Ссылки ведут на фишинговые сайты театров или поддельные билетные сервисы. Люди переводят деньги, а мошенники быстро закрывают фейковые каналы и создают новые.

Ранее, писал 5-tv.ru, туристы в Петербурге жалуются на уличных мошенников. Злоумышленники осаждают всех, кто прибывает на Московский вокзал и предлагают купить «элитные» духи фактически за копейки. Под видом парфюмерии они продают опасный для здоровья контрафакт. Пока неизвестно, кто стоит за продажей контрафактного парфюма и кто втягивает в незаконный бизнес несовершеннолетних. 

