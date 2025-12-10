«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной

Злоумышленники притворялись сотрудниками спецслужб.

Как мошенники обманули Ларису Долину — новые подробности

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Обманувшие Долину мошенники воздействовали на ее эмоциональную уязвимость

Расследование хищения 176 миллионов рублей у народной артистки России Ларисы Долиной показывает, что мошенники воздействовали не только на ее финансовые решения, но и на эмоциональную уязвимость. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Афера была построена на эксплуатации двух ключевых страхов публичного человека — угрозе репутации и безопасности близких. Преступники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб, с первых контактов стремились создать ощущение полной зависимости от их «операции». Они комбинировали позицию «профессионалов» с завуалированными предупреждениями, периодически интересуясь состоянием ее родственников и намекая, что «присмотрят» за ними. Это формировало у певицы ощущение отсутствия контроля над ситуацией.

Параллельно злоумышленники давили на профессиональную самоидентификацию артистки. Они связывали секретность их «работы» с риском появления информации в прессе. Для человека, который десятилетиями строил публичную карьеру, угроза скандала и потеря доверия поклонников становились серьезным психологическим рычагом.

Опасение публичного позора и утраты имиджа лишало Долину возможности критически оценивать происходящее, фактически вынуждая доверять людям, которые умело создавали образ тех, кто может как защитить, так и разрушить ее жизнь.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина стала жертвой организованной группы мошенников, которые убедили ее продать квартиру и перевести деньги на «безопасные» счета. В результате певица лишилась не только жилья, но и крупной суммы личных сбережений.

Суд признал сделку по продаже квартиры недействительной, вернув жилье Долиной, однако деньги, которые она перевела мошенникам, вернуть не удалось. Исковые требования на сумму свыше 176 миллионов рублей решено рассматривать отдельно в гражданском судопроизводстве, так как уголовный процесс касался только уголовной ответственности мошенников.

