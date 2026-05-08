Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву

Бадра Гунба вместе с супругой примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: www.globallookpress.com/URA.RU/Roman Naumov
Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с супругой Ирмой Хашиг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Уточняется, что глава Абхазии и его супруга примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Также запланирована встреча Гунбы с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне Кремль опубликовал список иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование 9 Мая. Среди гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
