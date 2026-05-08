Не оставайтесь в одиночестве: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 апреля по 17 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Несмотря на напряженные энергии в середине недели, на поддержку звезд вполне можно рассчитывать. К тому же, это одна из редких недель без звезд болезней — на нее хорошо планировать медицинские обследования и визиты к врачу. На вторник, пятницу, субботу и воскресенье можно планировать важные дела, выходящие за рамки рутины.

Понедельник, 11 мая 2026 года

День Деревянного петуха

Злобная звезда Призрака девяти земель управляет этим днем. Тревожить землю не стоит — не начинайте стройку, перенесите все земляные работы. Он хорош для инвестирования, переговоров, подписания контрактов, ремонтных работ и сбора долгов.

А вот для свадьбы, начала значимых долгосрочных проектов он не подойдет из-за лунной стоянки. Опасность, которая не сулит ничего хорошего. В этом дне очень сильная энергия переговоров, соединения людей, встреч и контактов. Он дает особую поддержку любым коммуникациям с людьми. Юпитер имеет особое влияние на этот день и добавляет немного счастливого покровительства в делах.

Совет книги перемен: воспользуйтесь моментом, чтобы обдумать планы, но не спешите их осуществлять.

Вторник, 12 мая 2026 года

День Огненной собаки

Несмотря на то, что звезда Золотого замка помогает решать финансовые вопросы в такой день, китайские мастера считают его неблагоприятным. По крайней мере, для большого и важного события он не годится из-за негативной энергии в центральном дворце. Однако покровительство Луны, которая находится в счастливой стоянке Палаты, сглаживает негативные прогнозы. Поэтому в такой день вполне можно устраивать переговоры, начинать учиться, делать ремонтные работы, подписывать договоры, даже просить о повышении по службе (правда, желательно в один из счастливых часов, примерно с четырех до семи часов вечера по вашему местному времени).

Совет книги перемен: не унывайте! Все трудности и козни недоброжелателей вы преодолеете. Победа будет за вами! Причем очень скоро.

Среда, 13 мая 2026 года

День Огненной свиньи

Разрушитель месяца не дает создавать. Не намечайте на этот день старта долгосрочных проектов или судьбоносных начал, которые вы взращивали и долго готовили. Начатое в этот день не полетит! А если и полетит, то это будет полет с множеством турбулентных зон, препятствий и осложнений.

Тем не менее покровитель этого дня Меркурий может помочь переговорам и мелким рутинным делам. На поддержку важных дел энергетического топлива у уходящей Луны и такого небогатого набора звезд будет маловато. Даже несмотря на великолепную денежную структуру. В такой день можно выискивать информацию, разузнавать про финансовые возможности, но к активным действиям приступать не следует.

Совет книги перемен: время располагает к разным увлечениям, но не увлекайтесь ими без меры. Не нужно тратить больше того, что получаете.

Четверг, 14 мая 2026 года

День Каменной крысы

День разрушителя года также не дает поддержки началу важных дел. Зато если у вас есть что-то, что вы хотите закончить, это идеальное время. Негативные созвездия Белого тигра, агрессивное покровительство Марса дополнительно отбирают баллы в энергетической копилке дня. К тому же, убывающая Луна говорит о том, что лучше сегодня заниматься самыми простыми рутинными делами.

Совет книги перемен: комментаторы считают эту гексаграмму одной из худших. Хотя она всего лишь указывает на то, что на этапе роста трудности преодолеваются сложнее. Зато после этих трудностей можно и горы свернуть.

Пятница, 15 мая 2026 года

День Земляного быка

Обладает счастливыми звездами, покровительством счастливой структуры Нефритового зала, которая дает хорошие перспективы в области недвижимости. В особенности выставлять объекты на продажу. Да и вообще этот день очень хорош для любых распродаж. В такой день хорошо проводить переговоры, отправляться к врачу или искать врача. Очень хороший день для романтических свиданий.

К тому же он получает дополнительную поддержку счастливых энергий Солнца и очень счастливого созвездия Холм. Хотя структура дня скорее расслабленная и медлительная, идет в ногу с угасающими энергиями уходящей Луны. Поэтому начинать что-то большое лучше все же на следующей неделе.

Совет книги перемен: трезвый, честный взгляд на вещи вовне и на себя внутри дает рост шансов на успех. Прежде всего важно быть честным с самим собой.

Суббота, 16 мая 2026 года

День Стального тигра

Трудные энергии дня больше располагают к отдыху, спокойному времени и расслаблению. И хотя Луна получает хорошее созвездие Желудка, которое считается очень благоприятным, лучше всего сосредоточиться на вкусной еде и найти маленький повод для праздника. Именно этому покровительствует такая комбинация звезд. Поиску поводов для празднования, маленьким и приятным праздничным событиям. Пусть это будет какой-то маленький, но очень значительный повод для семейного или дружеского застолья.

Совет книги перемен: прислушайтесь к тому, что говорят люди. Дела могут обстоять не так, как вам кажется. Прислушайтесь к подсказкам.

Воскресенье, 17 мая 2026 года

День Золотого кролика

Получает звезду Небесной добродетели и может способствовать началу новых дел. Подойдет для встреч, свиданий, инвестирования, можно подписывать значительные документы. Однако из-за негативного созвездия Плеяды, которое еще называют Семью Сестрами, и покровительства Сатурна, важные дела лучше предпринимать в другое время. По крайней мере, земляные работы и свадьбы лучше намечать на другое время.

Совет книги перемен: объедините усилия с другими людьми. Не оставайтесь в одиночестве. В желаниях будьте сдержаны и скромны, и они исполнятся, если вы будете разумны и честны.

