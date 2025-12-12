«Было стремно»: Эльвира Т не хотела публичного предложения руки и сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

После развода певица откровенно рассказала, что согласие на свадьбу дала не по любви, а под давлением ситуации и зрительного зала.

Развод певицы Эльвиры Т

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эльвира Т не хотела публичного предложения руки и сердца

После развода певица Эльвира Т призналась, что не хотела выходить замуж за Александра Гречаника. По словам артистки, в тот момент она не была готова принимать столь серьезное решение, а заставлять возлюбленного ждать ответ при полном зале не решилась — не хотела ставить его в неловкое положение. Даже для самых близких людей стало неожиданностью то, что пара вообще состояла в отношениях: о личной жизни певицы знали единицы.

Предложение прозвучало во время ее концерта в Москве в 2022 году — Гречаник поднялся на сцену, попросил руки Эльвиры и тем самым впервые публично раскрыл их роман. Артистка была ошеломлена происходящим, ведь она не ожидала такого шага и не считала момент подходящим. Она поясняет, что не могла отказать при зрителях, так как это, по ее мнению, означало бы мгновенный разрыв и нанесло бы партнеру унижение.

«Он сделал мне предложение публично и тем самым подсветил, что у нас отношения. Об этом вообще никто не знал в зале, даже мои друзья. Я была очень злая. Он ни с кем не посоветовался — ни с моим менеджером, ни с моей подругой Алиной, потому что знал, что его отговорят. Если тебе делают публичное предложение, говорить „нет“ стремно, это сразу конец отношениям», — рассказала артистка.

Она объяснила, что в тот момент чувствовала себя в тупиковой ситуации: внешне их отношения казались гармоничными, и публичный отказ выглядел бы как демонстративный разрыв на глазах у зала.  Певица даже рассматривала возможность предложить перенести решение — например, пообещать вернуться к разговору на следующем концерте — однако понимала, что такое поведение могло бы унизить ее партнера. По словам певицы, она осознавала, что любая ее реакция немедленно разошлась бы по интернету, и именно поэтому пыталась остановить происходящее, что заметно и на видеозаписях того вечера.

Певица согласилась на свадьбу лишь после долгих уговоров. По ее словам, Гречаник настаивал на браке, в то время как она сама сомневалась. Уже в супружеской жизни артистка поняла, что ее нерешительность была не случайной: различия в характере и взглядах становились все заметнее.

Эльвира решила публично сообщить о разводе, поскольку хотела исключить домыслы. Она подчеркнула, что отношения закончились спокойно, однако затем последовали поступки бывшего супруга, которые она считает неприемлемыми. В частности, певицу задело, что он удалил все фотографии, связанные с их совместной жизнью, будто стараясь стереть прошлое. Именно это подтолкнуло ее объяснить ситуацию поклонникам.

Сейчас артистка хочет сосредоточиться на себе, перестать оглядываться на ожидания окружающих и жить так, как считает нужным. Она признается, что проблемы в отношениях копились постепенно и в итоге стали для нее доказательством: зрелости и ответственности в союзе не хватало, и ощущение «мы» существовало лишь на словах, тогда как фактически каждый жил своей жизнью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Банду нелегальных оружейников накрыли в Санкт-Петербурге
14:16
«Поднимаю тост за нынешнего»: у Люси Чеботиной появился новый бойфренд
14:16
Илон Маск назвал Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых
14:10
Встречаем 2026-й грамотно: как не опозориться на новогоднем застолье
14:06
«Она воспряла»: Стас Пьеха рассказал, как живет его 88-летняя бабушка Эдита
14:03
Путин провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Ашхабаде

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026